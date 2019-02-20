嬌蘭亮顏裸光粉底液 疊搽完美遮瑕

2019-02-20

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞想要妝感自然又要達到無瑕完美的效果，一直是女性追求的底妝目標。嬌蘭護膚研發中心總監Frédéric Bonté表示想擁有美麗肌膚及健康氣色，關鍵在於四點：保濕、強化、防護及平衡，想要完美妝效，但配方上還得維持膚質平衡。

嬌蘭新推出的「亮顏裸光純萃粉底液」研發出全新科技，透過益生菌及益菌生相關科技維持肌膚平衡，強化防衛機制。此款底妝標榜97%的配方採用天然來源成分添加、礦物顏料及海洋與植物活性原物料，其中，由「紅藻」及「塔拉膠」萃取出兩種精華組成讓肌膚呼吸的防護網，可防禦微小汙染粒子，「白可可豆萃取液」能長時間幫助肌膚補水保濕。

嬌蘭「亮顏裸光純萃粉底液」為柔霧光感，可疊加使用達到想要的遮瑕效果；產品外型由知名設計師Mathieu Lehanneur設計，以二元的瓶身構想，象徵兩種看似矛盾元素的平衡。嬌蘭同時推出全新粉底刷具，伸縮式竹碳刷毛粉刷，方便攜帶收納，斜角設計符合人體工學。

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