倫敦秋冬 時裝週尋根

2019-02-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕2019秋冬倫敦時裝週熱烈展開，回溯品牌根源成為新一季靈感來源。

重點品牌Burberry以英國充滿對比感的文化和天氣為靈感，創作名為「Tempest」的秋冬系列。創意總監Riccardo Tisci認為，孕育品牌的英國，到處是森嚴的結構，卻又有著反叛與自由。為了呈現對比感，連秀場都一分為二，一邊採用結構化、傳統與正式的風格，另一邊則有百餘名年輕人在牆面爬上爬下，展現自由與包容的氛圍。

台灣服裝設計師古又文（Johan Ku）攜秋冬「Sean」系列重返倫敦發表，羊毛條編織圍巾令人憶起他成名的「情緒雕塑」作品，獨特的點描式針織緹花織出招牌的粗針織圖紋，再次強調品牌特色。大量採用象徵LGBTQI+族群的彩虹與三角形元素，縫線、鈕釦與拉鍊等細節也換上彩虹色，展現源自電影「120 BPM」的靈感。

二度進入倫敦時裝週官方日程的黃薇，以她熱愛的台灣獨立樂團「無妄合作社」的歌曲「夢遊少年」為靈感，回想起尚未被現實框架的校園生活，落肩、不對稱、拼接、拉長誇大的線條輪廓，展現隨意自由的精神。

Johan Ku秋冬羊毛條圍巾，讓人回憶起他一戰成名的情緒雕塑作品。（Johan Ku提供）

Burberry秋冬延續春夏設定的設計語彙，組合出衝突感十足的篇章。（Burberry提供）

Jamie Wei Huang秋冬系列重返無現實框架的校園時光。（Jamie Wei Huang提供）

Johan Ku以彩虹色與三角形突顯秋冬系列的LGBTQI+主題，在外套袖子上創造出新穎輪廓的拉鍊也是彩虹色。（Johan Ku提供）

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