冰河+極光彩妝 香緹卡環保救北極熊

2019-02-15

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球森林快速大面積消失，導致全球溫度急速升高，北極熊賴以維生的海洋浮冰加速融化，增加捕食的困難度，也影響繁衍機會。

研究發現，樹木能透過製造氧氣、吸收空氣中的二氧化碳、過濾自然生態中不可或缺的水分，有效減緩全球暖化，並提供自然界豐富的生長環境。美妝品牌香緹卡積極投入北極熊保護計畫，與國際非營利組織完美世界基金會（The Perfect World Foundation）合作，並以此概念為靈感，於今年春季推出全新限量─「北極熊慈善彩妝系列」，添加猶如極光般閃爍的元素於春妝系列中，每售出一支「花妍星爍唇彩」，香緹卡將在肯亞種下一棵希望之樹，減緩全球暖化問題。

此系列除了加入多彩折光粉末的「花妍星爍唇彩」外，還包含囊括9款配色的「歐若拉冰河眼影盤」，擁有閃耀光、金屬光和珠光三種不同質地；秉持對自然環境的承諾，香緹卡首度推出8大不添加、只使用純淨成分的「極光水凝指彩」，為指尖增添繁星閃耀光芒。

圖片提供：香緹卡

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