冰河+極光彩妝 香緹卡環保救北極熊

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球森林快速大面積消失，導致全球溫度急速升高，北極熊賴以維生的海洋浮冰加速融化，增加捕食的困難度，也影響繁衍機會。
研究發現，樹木能透過製造氧氣、吸收空氣中的二氧化碳、過濾自然生態中不可或缺的水分，有效減緩全球暖化，並提供自然界豐富的生長環境。美妝品牌香緹卡積極投入北極熊保護計畫，與國際非營利組織完美世界基金會（The Perfect World Foundation）合作，並以此概念為靈感，於今年春季推出全新限量─「北極熊慈善彩妝系列」，添加猶如極光般閃爍的元素於春妝系列中，每售出一支「花妍星爍唇彩」，香緹卡將在肯亞種下一棵希望之樹，減緩全球暖化問題。
此系列除了加入多彩折光粉末的「花妍星爍唇彩」外，還包含囊括9款配色的「歐若拉冰河眼影盤」，擁有閃耀光、金屬光和珠光三種不同質地；秉持對自然環境的承諾，香緹卡首度推出8大不添加、只使用純淨成分的「極光水凝指彩」，為指尖增添繁星閃耀光芒。
圖片提供：香緹卡
-
香緹卡極光水凝指彩1,050元；不添加甲醛、甲苯、酞酸酯、福馬林、樟腦、二甲苯、乙酸乙酯、磷酸三苯酯，單搽展現剔透水潤的效果。
-
香緹卡花妍星爍唇彩1,850元；添加閃耀金屬光澤，外殼以極地的冰川搭配可愛趣味的北極熊圖案。
-
香緹卡歐若拉冰河眼影盤3,650元。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv