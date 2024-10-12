雲林國際偶戲節 踩街、音樂會揭序幕

雲林國際偶戲節團隊在虎尾市街踩街，獲得民眾熱情歡迎。（記者黃淑莉攝）

2024/10/12 05:30

布袋戲館、高鐵特定區 美日韓泰國及國內團隊 今、明接力表演

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二四雲林國際偶戲節昨由踩街嘉年華、音樂會熱鬧揭幕，今年有來自日本、韓國、美國及泰國的國際偶戲團體及國內演藝團隊接續演出。雲縣文化觀光處長陳璧君表示，今、明兩天在雲林布袋戲館、高鐵特定區有偶戲工作坊、國際偶戲團體表演，歡迎民眾相揪來觀賞。

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雲林國際偶戲節今年邁入第廿二屆，重頭戲昨起連續三天，踩街、音樂會昨先登場；下午在虎尾市區踩街活動，有來自美國Wonder Spark偶劇團、韓國Culture Art Bakery偶劇團、泰國MIT偶劇團、日本PUK偶劇團，還有縣內藝文扎根學校、在地藝文團體、社區發展協會、虎尾在地商圈以及來自新竹、彰化、南投及嘉市的團隊共同參與。

踩街隊伍包括禮物盒子劇團的龍寶寶偶與氣球小丑、身聲劇場的桐花高蹺、故事人協的十二生肖偶、兆群藝術團氣球偶及Wanna beast毛毛動物布偶，色彩絢麗，結合虎尾國中醒獅團、土庫國小舞龍隊及安慶國小樂旗隊，沿途受到民眾熱情歡呼。

昨晚的開幕音樂會卡司堅強，有徐佳瑩、鳳小岳、蔡小虎及來自日本的演歌天后長山洋子與錦飛鳳傀儡戲劇團跨界跨國演出，董事長樂團也為今年偶戲節打造專屬的主題曲。

陳璧君表示，今天上午十時卅分起至下午三時，雲林布袋戲館有美、韓、日偶戲團的偶戲工作坊；下午四時至下午五時卅分，高鐵特定區建成路與永興南七路口國際偶戲團隊演出；六時卅分至九時超派戲台，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團、舞鈴劇場演出；明天上午十時至十一時卅分，雲林布袋戲館安排國際偶戲團演出，下午五時卅分至八時金掌獎頒獎典禮。

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