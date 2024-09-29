文蛤暴斃頻傳 農業部助強壯體質

農業部次長黃昭欽（左二）昨天參加雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導成果展，推銷雲林在地優質文蛤。（記者黃淑莉攝）

2024/09/29 05:30

將邀請學者專家輔導 提升種貝耐受力與質量 以因應極端氣候

〔記者黃淑莉／雲林報導〕近年來氣候變化劇烈，沿海養殖文蛤暴斃災情頻傳，雲林今年收成只有三、四成，價格因量少漲價，漁民卻無奈說，「無貨可收」！農業部次長黃昭欽昨天出席雲林特色文蛤節活動表示，將邀請學者專家輔導，協助漁民提升文蛤的耐受力與質量，以因應極端氣候。

氣候變化劇烈 今年收成只三、四成

雲林縣文蛤養殖面積約三三○○公頃，主要在台西、口湖都超過一三○○公頃，年產量高達三萬多公噸，高居全國之冠，占全國六成以上，極端氣候天氣變化劇烈，養殖環境面臨挑戰，文蛤暴斃災情一年比一年嚴重。

有鑑於此，台塑企業延聘高雄科技大學、朝陽科技大學等專家學者組成農漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，縮短育成期、品質提升，且為行銷雲林優質文蛤，昨天與雲林區漁會共同舉辦文蛤節暨輔導成果展。

漁民反應，今年五月連續幾場急降雨後，雲林又傳出文蛤大量暴斃情況，嚴重魚塭幾乎全軍覆沒，或只收成不到三成，七月底凱米颱風來襲挾帶強風、豪大雨，停電及文蛤池水驟變，平均死亡約三、四成。

漁民無奈說，今年平均收成只剩三、四成左右，往年中秋節後文蛤價格會稍回跌，今年不跌反漲，大顆文蛤產地價每台斤約八、九十元，因供不應求每台斤比去年貴卅元左右，但漁民卻因沒收成無貨可賣。

擬研發益生菌、水質管理 改善養殖環境

黃昭欽指出，面對極端氣候需想辦法讓文蛤體質更加強壯，才能因應強降雨、水質、溫度劇變的相關考驗，政府將與學者專家共同研發益生菌、協助水質管理等，輔導文蛤農改善養殖環境。

高雄科大水產養殖系特聘教授黃榮富指出，輔導團隊找出問題後多管齊下協助文蛤農，水質方面以益生菌改善魚塭底土，也會根據氣象預測報告在一週前通知文蛤農要注意魚塭排水、換水、消毒等工作，另也改善藻類品質，讓文蛤有好的食物來源。

黃榮富說，雲林養殖的文蛤種貝長期沒改良，出現基因弱化等現象，團隊也積極在找尋強化的種貝進行基因改良，國內漁民養殖技術都很了得，透過產官學合作，解決文蛤暴斃情況。

近幾年因氣候變化劇烈，雲林沿海養殖文蛤暴斃頻傳，漁民心痛把死亡開口的文蛤撈起堆置。（記者黃淑莉攝）

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