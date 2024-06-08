警一年93支嘉獎 考績竟被打乙等

2024/06/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕去年十月廿一日雲林麥寮橋頭發生警匪槍戰，台西分局橋頭派出所警員林俞宏頭部受傷仍英勇與歹徒駁火，且去年有九十三支嘉獎，考績卻是乙等。議員李明哲昨天在議會質詢為林員抱不平；縣警察局長李建民表示，他第一時間得知也蠻生氣，若自己受到這樣遭遇也會覺得委曲，將協助救濟。

林俞宏頭部中彈 仍與歹徒駁火

李明哲指出，林俞宏去年十月從新北市警局調到雲林台西分局橋頭派出所，兩週後即發生槍戰，他頭部中彈受傷，仍奮勇與開八槍反擊，且他去年在新北期間也有八十多支嘉獎，這樣表現考績竟是乙等，且從派出所到警局都沒有人針對考績給他一個合理的對待。

李建民說，槍戰發生時，歹徒第一槍即對準林俞宏，他頭部已受傷，歹徒第三槍是對著所長開，林員受傷仍奮勇大膽用槍對歹徒射擊，才讓歹徒選擇逃逸，也讓警方可以順利逮捕，前任署長黃明昭來探視指示要對林員以特殊功績升職即破格晉升。

縣警察局長李建民將協助救濟

李建民表示，他知道林員考績乙等，第一時間覺得怎麼可能，進一步跟人事室確認確實被打乙等，這部分請人事室通知林俞宏提出考績複審，他們會協助做救濟。

李建民指出，林俞宏去年度共有九十三支嘉獎，包括新店分局任內有八十五支及橋頭派出所八支，加上警匪槍戰的英勇表現，考績拿到乙等顯然不合理，警局會主動協助林員做救濟，包括考績複審及專案兩大功，至於特殊功績升職申請，警政署則還在審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法