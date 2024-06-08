中央補助1.69億 改善雲林28校運動場地

古坑國中小學國中部籃球場老舊、地板龜裂、積水，校方將用教育部這次補助經費辦理改善。（記者黃淑莉攝）

2024/06/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部核定補助雲林縣一．六九億元改善全縣十六鄉鎮共廿八所學校的運動場地，縣府指出，整建工程會儘速展開，預計明年五月底前全數完工，讓學生有更舒適、安全校園環境。

PU跑道、球場及其他相關設施

教育處長邱孝文表示，縣內有多所學校運動設備、場地老舊破損，或是設施不夠完備，教育部公告「期中校園整建計畫」，教育處立即盤點縣內各校運動場域環境並提出申請，教育部共核定補助廿八所學校，包含PU跑道、球場以及其他運動相關設施，總金額高達一．六九億元。

邱孝文指出，補助金額高且限定要在明年五月底全數完工，縣府已緊急提議會墊付，希望各校能儘速規劃與發包，讓工程順利早日完工，提供學生更安全、完備的運動場域及設施。

預計明年5月底前全數完工

副縣長謝淑亞昨天日到古坑國中小學宣布教育部核定補助的好消息，她表示，運動場域、設施對孩子很重要，尤其COVID-19疫情後，縣府格外重視孩子的健康、體能，有好的運動場域及設施才能讓孩子開心、安心、快樂的好好運動，進而鍛鍊出強健體魄，縣府會積極努力整建，在明年五月底前全數完工，讓雲林校園環境升級。

獲補助學校，國小有台西、泉州、四湖、建陽、三崙、飛沙、光復、大東、文賢、大新、文昌、廣興、舊庄、石榴、興南、旭光、來惠、尖山、和平、崙背、中和、潮厝；國中有褒忠、古坑國中小、淵明、虎尾、北港、台西。

古坑國中小校長洪肇斌表示，學校國中部籃球場地板龜裂嚴重，有這筆經費除改善籃球場，還將設置跳遠場，國中部沒有跳遠場地，學生要跨越馬路到國小部的簡易型跳遠場地練習，未來建置好可讓孩子有更好的練習場地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法