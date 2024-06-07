國土計畫法檢舉人制度 雲縣府反對

2024/06/07 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國土計畫法將於明年五月一日實施，且將新增土地違規使用檢舉人制度，雲林縣議員李明哲表示，由於檢舉獎金可達五萬元，新法實施後只要檢舉達人使用空拍機拍照檢舉，恐怕有不少農民要破產；對此縣長張麗善說，檢舉人制度將導致農村永無寧日，將向中央強烈表達反對立場。

李明哲指出，國土計畫法實施前，民眾依「區域計畫法」針對土地違規使用檢舉，並沒有檢舉獎金，但國土計畫法上路後，依照「國土計畫法」第四十條第一項所訂「檢舉國土計畫土地違規使用獎勵辦法」（草案），檢舉非位於國家公園或都市計畫內土地的違規使用，檢舉獎金三千元到五萬元不等。

李明哲表示，檢舉人只要使用空拍機再以航照圖比照變異點，很容易就能發現土地違規使用，由於罰款金額高，二公頃以上之大型開發案甚至可開罰三十萬元以上，而且檢舉獎金相當豐厚，可能讓檢舉達人趨之若鶩，建議中央將該制度修正。

張麗善指山，國土計畫法上路後，一旦有人檢舉就罰地主，可能造成檢舉達人大量檢舉的現象，對農民而言是非常沈重的負擔，建議比照現行的區域計畫法來給予懲處，縣府將針對該檢舉人制度進行通盤分析，向中央表達反對立場，希望農民權益能受到保障。

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