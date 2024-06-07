斗六鐵路高架化 3卡關點獲突破

爭取斗六鐵路高架化相關單位6日會勘，近百名地方民代、里長及市民到場關心。（記者黃淑莉攝）

2024/06/07 05:30

鐵道局、台鐵現勘 要求縣府將可行性評估重新提報交通部

〔記者黃淑莉／雲林報導〕延宕多年的斗六市區鐵路高架化可行性評估，其中三個卡關意見終於解套，其中曲率半徑確定維持R七三○，不必再多拆房子，且施工期間臨時平交道保留內環陸橋，鐵路高架有三．二二公里從十米提高至十七．二米。鐵道局長楊正君指出，請縣府儘速將可行性評估報告重新提報交通部，鐵道局會協助後續審查作業，期待一起努力地方建設。

曲率半徑維持R730 不必多拆屋

斗六市區鐵路沿線有七個平交道、兩個地下道及三座陸橋，多處平交道位在市區重要道路，遇尖峰時間因等火車造成交通壅塞，地方期待鐵路能高架化。先前提出的可行性評估，曲率半徑出現爭議，這次確定維持R七三○，可避免拆更多的房子。立委張嘉郡昨天邀集鐵道局長張正君、台鐵公司總經理馮輝昇現勘。

雲林縣長張麗善指出，縣府二○一九年第一次提送可行性評估報告到交通部審查，經過多次會議及公文往返，因曲率半徑、經濟效益及施工期間臨時平交道等問題一直卡關，去年第十九次會議她親自出席說明困境及地方殷切期盼。

3.22公里高架段 10米抬高為17.2米

縣府交通工務局長汪令堯表示，縣府原規劃三座陸橋設臨時平交道，但審查意見認為增加成本與風險，希望陸橋拆除後就封閉改道，引起地方反彈，縣府修正提出鐵路高架部分路段橋墩從十米抬高為十七．二米，保留內環陸橋但限自小客車通行，新斗六火車站大廳一併變更寬闊大器。抬高範圍約三．二二公里，總工程費增加約十億元，共二二○．五億元。

總工程費增加10億 共220.5億元

張嘉郡指出，斗六鐵路高架化推動歷經三位交通部長進度牛步化，很開心三個卡關能解套，讓鐵路高架化邁出一大步，可行性評估送交通部審查，通過後即可展開綜合規劃，約需一年半至兩年，完成後才能執行工程，將持續關心及爭取經費。

斗六市區鐵路沿途有7個平交道，對地方交通造成很大衝擊，地方期盼鐵路高架化。（記者黃淑莉攝）

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