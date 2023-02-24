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    斗六高中林東橋 學測4科滿級分

    斗六高中學生林東橋大學學測四科滿級分，雲林縣最優。（斗六高中提供）

    斗六高中學生林東橋大學學測四科滿級分，雲林縣最優。（斗六高中提供）

    2023/02/24 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二三大學學測成績出爐，雲林縣斗六高中有一人六十級分、虎尾高中有三人五十九級分、正心中學有二人五十九級分，相較去年各校今年表現亮眼。

    斗六高中四科六十級分的林東橋從小成績優異，高二參加多益測驗獲九百九十分滿分；斗六高中今年五十級分以上卅二人。

    虎尾高中有三人四科五十九級分，吳孟勳、陳政年及盧泓達，五十級分以上有六十四人，社會組王翊丞四科也考出五十八級分。

    虎尾高中同學們分享讀書方法，最重要是上課認真聽講、與同學及老師互相切磋討論，其次是時間管理，提前規劃讀書進度按表操課。

    虎尾高中校長陳惠診表示，她期勉學生同儕間要相互扶持、鼓勵，這屆高中生求學期間遇國內疫情嚴峻時期，面對疫情、課業等壓力，他們共組讀書會，在線上彼此鼓勵，遇挫折一起想辦法克服，尤其班導師周明鴻即使遠距教學期間，也在線上陪同學生自修。

    正心中學李育烜四科考出五十九級分，校方說，李育烜喜歡數理，曾獲數理科能力競賽第三區化學科佳作、智慧鐵人創意競賽國際邀請賽第二名與全國第三名、化學奧林匹亞初選銅牌獎，也是一位陽光男孩，喜歡唱歌，是班上的卡拉ＯＫ歌王。

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