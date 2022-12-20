找回楊桃產業 莿桐農會研發產品

莿桐鄉農會昨天發表莿桐楊桃加工品「微甜人聲」潤喉糖、軟糖，總幹事張鈺萱（右）與歌手陳明章（左）一起代言。（記者黃淑莉攝）

2022/12/20 05:30

推出「不砍樹讓農會承接」計畫 收購楊桃製成潤喉糖、軟糖

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉曾是國內重要楊桃產地，因農民老化，許多四、五十年的楊桃樹遭砍伐轉作，面積驟減，莿桐鄉農會推出「不砍樹讓農會承接」計畫，收購品質優的楊桃，並研發出「微甜人聲」楊桃潤喉糖、軟糖，盼把楊桃樹種回來，找回莿桐「美人桃」（楊桃）美名。

栽種面積曾逾百公頃 現剩30公頃

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，莿桐曾是全台楊桃重要產區，因主要種植區在「大美村」（美人庄），加上早年參加國內楊桃比賽經常名列前茅，因此有「美人桃」美名，全盛期栽種面積逾百公頃，但因楊桃農年齡老化，許多人把楊桃樹砍了轉種其他作物，目前僅剩卅公頃左右。

張鈺萱表示，莿桐楊桃大又好吃，為找回莿桐楊桃產業盛況，農會推出「不砍樹讓農會來承接」計畫，扶植青農回鄉，由楊桃達人傳授種植技術，收成後農會以高於市價一倍價格收購品質優的楊桃，新鮮果交由全家超商販售，並研發出楊桃加工品打入各通路。

扶植青農回鄉 由達人教種植技術

張鈺萱說，目前參加青農有兩名，且有老農聽到農會的計畫很肯定，決定不砍樹了，昨天新發表的「微甜人聲」楊桃潤喉糖是以醃漬的楊桃汁製作，楊桃軟糖則是以鮮榨楊桃汁製成，兩種都使用巴糖醇代替一般糖，爽口且對身體沒有負擔。

歌手陳明章代言 盼用歌曲來行銷

此外，莿桐鄉農會還邀請音樂創作家、歌手陳明章來代言，陳明章指出，他很喜歡吃莿桐楊桃，得知農會研發出楊桃加工品，特別與張鈺萱共同創作「美人庄．美人桃」，盼透過朗朗上口歌曲行銷莿桐楊桃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法