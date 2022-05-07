快篩陽 雲林4處篩檢站免費採檢

2022/05/07 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林昨天新增本土確診個案三二四例，雲林縣衛生局指出，因應家用快篩劑篩檢人數增加，雲林有四處公費PCR社區篩檢站，分別在虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林基督教醫院、成大斗六分院，快篩陽性民眾可帶著檢體前往這四處社區篩檢站採檢。

雲林昨天新增個案中，有一百六十八名男性與一百五十六名女性，年齡分布在未滿一歲至九十二歲，無症狀一○二人，輕症二二二人，縣長張麗善表示，目前要讓疫情降下是有困難，如何降低風險，把疫情控制在不發生中重症才是重點，市場、機構都屬於傳染高危險區，環境必須隨時清消，另個人的衛生習慣一定要養成並落實，才能減少疾病擴散。

雲林縣六大責任醫院醫療關懷諮詢已服務四六一九人次，健康益友APP 遠距看診統計總註冊人數共達八一三人，運用健康益友APP 視訊診療人數共有十六人；社區藥局合作執行的藥師送藥到府的服務案件累計達一一四件，另六至十一歲兒童接種莫德納疫苗人數累計五八七人，目前均無疫苗接種後不良反應的通報。

衛生局指出，公費PCR社區篩檢站雲林縣有四處，服務對象為持有快篩陽性檢體或證明者，除若瑟醫院採現場掛號，其他三處可現場掛號或以網路、電話掛號，各家服務時間不同，民眾前往前可先電話詢問，請勿搭乘大眾交通工具。

雲林因師生確診全校停課學校有十五所幼兒園、十一所國小及一所國中，部分班級停課者有八所幼兒園、十四所國小、八所國中及十三所高中職。

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