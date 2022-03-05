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    首頁　>　雲林縣

    北港、土庫、褒忠 閱讀力全台前3名

    2022/03/05 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部公布去年全台閱讀力表現，雲林北港、土庫及褒忠三鄉鎮表現亮眼，其中去年因疫情衝擊全台借閱率下降，土庫鎮卻不減反增，閱讀力表現大幅進步獲全台第三名。

    教育部前天公布去年全台閱讀風貌及全民閱讀力報告，雲林縣表現亮眼，北港鎮獲人口數三萬八千人以上組第一名、土庫鎮獲人口數二萬二千至三萬七千人組第三名、褒忠鄉獲人口數一萬至二萬一千人萬組第二名。

    去年五月至七月全台武漢肺炎疫情嚴峻三級警戒，圖書館等館舍都關閉，全國借閱較二○二○年減少約十三％，土庫圖書館不減反增引起關注，館長彭冠綸指出，疫情升溫後，館方很快推出書箱，民眾可以上網預約書籍，由館方人員幫忙找書裝箱，民眾只要到門口取書土庫圖書館民眾借閱踴躍另一原因，館方與土庫國小、馬光國小合作，因為圖書館就緊鄰土庫國小，推出「下課十分鐘」計畫，在學校下課時打開圖書館側門，讓師生可以直接從校園進入圖書館借閱，成效很好，許多小朋友下課就跑來借書。

    另外馬光分館也與馬光國小合作，每週五附幼孩子會步行到圖書館借書，針對離圖書館較遠的學校，則利用「校園書箱bookpanda」把書送到校園。

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