歷史建築雲林記憶COOL 獲維護優良獎

雲林記憶COOL杉木檔案櫃保留完整，深具特色。（讀者提供）

2022/02/25 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣歷史建物虎尾出張所（雲林記憶COOL）活化成為串連雲林土地、建物與人文記憶之門，推展地方創生、永續發展思維熱點，舊建築變身挹注創新創生能量新據點，獲文化部評鑑古蹟歷建管理維護優良獎。

縣府文化觀光處指出，台南地方法院虎尾出張所（簡稱虎尾登記所）設立於一九二一年，負責虎尾郡下虎尾街、西螺街、土庫庄、二崙庄、崙背庄、海口庄等街庄土地登記事宜，見證日治時期土地產權制度，縣府於二○○二年登錄為歷史建築，整修活化後，於二○一八年委由台灣公益CEO協會管理。

虎尾出張所檔案櫃保留完整

台灣公益CEO協會秘書長林淑娥表示，虎尾登記所內杉木檔案櫃保留相當完整（見下圖，讀者提供），每格放置檔案空間就好像記憶著這塊土地、人文、歷史、建物的故事，深具特色，因此取名為「雲林記憶COOL」，希望它變成以記憶銜接過去、現在與未來的時空之門。

活化變身為地方創生據點

文觀處指出，雲林記憶COOL提供青年文創品、身心障礙團體與在地特色商家商品展銷窗口，更自許為社區圖書館、微冊角落與旅客資訊服務中心，讓歷史建物變身為推動地方創生思維、建立在地文化交流的平台，老建築成為地方創生新活力。

林淑娥指出，雲林記憶COOL將連結虎尾糖廠、雲林故事館、布袋戲館、涌翠閣等文化資源，帶動地方文化發展。

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