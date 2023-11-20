邱良閱、丁學忠登記雲林山海線立委 藍營地方大咖都來了

國民黨雲林縣山線立委參選人邱良閱完成登記。（記者林旻臻攝）

2023/11/20 12:55

〔記者林旻臻／雲林報導〕2024總統大選、立委選舉今日開放登記，國民黨雲林縣山線立委參選人邱良閱、海線立委參選人丁學忠，上午先後在良辰吉時抵達選委會登記，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委林文瑞、前立委張嘉郡、前議長沈宗隆、議長黃凱、副議長蔡咏鍀及多位地方人士都陪同展現團結氣勢。

今日上午8時8分台灣革命黨李昭儀率先登記第一選區（海線）立委，邱良閱、丁學忠選在良辰吉時分別在10時18分、11時15分登記、用印。

張麗善說，丁學忠基層服務超過17年，政績優秀，深獲虎尾鄉親肯定讚賞，在其他鄉鎮、府會的人脈非常廣泛、互動良好，大家極力推薦出來參選，丁也勇於承擔；邱良閱過去擔任府會聯絡人，基層服務超過12年，最了解鄉親需求與地方建設，扮演山線立委這個角色非常稱職，約超過7、8成民代都站出來支持邱，代表民意也希望能夠改變，透過民主機制好好檢視候選人。

邱良閱表示，會全力以赴，相信雲林鄉親眼睛是雪亮的，看得出來誰有做事、誰沒做事，希望鄉親給年輕人一個機會，對手劉建國常說要開創「新雲林」，他就代表「新雲林」。另外，這次用的印章是1寸2立體雕刻吉祥獸玉石材質的四方章，支持者表示「做大事格局要大、所以印章也要大」。

丁學忠說，他會凝聚所有為這塊土地打拚的信念與力量翻轉海口，讓雲林更好，讓下一代看見希望，看見民主新價值，而這次並非現任立委蘇治芬跟丁學忠的選舉，而是蘇跟4年前她自己在選舉，關於疫苗、快篩、萊豬、巴西蛋等民生議題，蘇有沒有做到對選民的承諾，協助雲林發展，選民會在這次選舉，檢視蘇治芬的誠信及這4年所作所為。

丁學忠完成海線立委參選登記，強調有信心翻轉海口，讓雲林更好。（記者林旻臻攝）

國民黨雲林縣山海線立委參選人邱良閱、丁學忠登記參選，多位藍營地方巨頭都前來站台。（記者林旻臻攝）

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