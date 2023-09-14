賴清德9/16雲林行 要到古坑這間廟受關注

民進黨總統參選人賴清德9月16日將來雲林參香祈福。（擷圖自民進黨雲林縣黨部臉書）

2023/09/14 17:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德9月16日要到雲林參香祈福，山、海線共安排4間廟宇，其中一間是古坑荷苞村地母廟，由於荷苞村是雲林登革熱防疫熱區，賴到訪動員至少數十名警力維安、交管，加上地方又動員邀請鄉親踴躍參加，有民眾憂心影響防疫；對此，立委劉建國服務處主任林廉貴說，荷苞疫情已趨穩定，賴副總統有登革熱防疫經驗又是公衛專家，此行除祈福，也與地方防疫人員交流意見。

賴清德此行在民進黨籍2位立委蘇治芬、劉建國安排之下，預計上午9點10分到土庫順天宮、9點50分到虎尾順天宮、10點55分到斗六新興宮、11點40分到古坑地母廟等4間廟，除參香祈福，也有公開致詞。

其中古坑地母廟位在荷苞村，緊鄰荷苞公園，園區因是雲林登革熱疫情爆發點，目前還在封園中，賴清德到地母廟參香消息傳出，這2天地方有不同聲音，憂心影響登革熱防疫工作。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，他也有聽到這樣的疑慮，相信劉委員辦公室也都有衡量過才會安排。

林廉貴指出，賴副總統在擔任台南市長有登革熱防疫成功經驗，也是公衛專家，考量荷苞村疫情已趨緩，安排他到地母廟參香祈福，並與地方防疫人員交流。

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