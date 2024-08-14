李孟遠回「訓練娘家」 拚4年後再戰奧運

台灣射擊好手李孟遠（中）重回宜蘭四方林靶場「射擊娘家」，表達飲水思源。（記者江志雄攝）

2024/08/14 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶摘銅，昨天重回宜蘭縣四方林靶場「訓練娘家」，表達飲水思源。被問到是否挑戰二○二八洛杉磯奧運，他回說，會繼續努力為國爭光。

三十歲的李孟遠出身桃園，父親謝志培也曾是射擊國手，從小耳濡目染，國中起接受正規培訓；十多年前，國家運動訓練中心公西靶場拆建期間，李孟遠被安排到四方林靶場移地訓練長達六年，在此培訓出堅強實力。

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李孟遠昨在父親陪同下回到四方林靶場，宜縣射擊委員會主委何方略、宜縣射擊推廣協會理事長蔡世銘等人歡迎他「回娘家」，李孟遠在場區拿起霰彈槍射擊，回憶昔日練習的點點滴滴。

李孟遠說，當年移地訓練期間，一天平均練七小時，吃住都在四方林靶場，感覺就像自己的家，此行舊地重遊，感到溫馨又有安全感；他回憶，住在這裡時常把床睡壞、弄壞冷氣，經常搞破壞，笑稱自己是靶場的「破壞王」。

談起未來的射擊之路，李孟遠說，每年都會安排時間到四方林靶場移地訓練，並指導後輩，讓更多年輕人認識射擊，他也會繼續努力，再戰四年後的洛杉磯奧運，為國家爭取榮耀。

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