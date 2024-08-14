為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    李孟遠回「訓練娘家」 拚4年後再戰奧運

    台灣射擊好手李孟遠（中）重回宜蘭四方林靶場「射擊娘家」，表達飲水思源。（記者江志雄攝）

    台灣射擊好手李孟遠（中）重回宜蘭四方林靶場「射擊娘家」，表達飲水思源。（記者江志雄攝）

    2024/08/14 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運男子定向飛靶摘銅，昨天重回宜蘭縣四方林靶場「訓練娘家」，表達飲水思源。被問到是否挑戰二○二八洛杉磯奧運，他回說，會繼續努力為國爭光。

    三十歲的李孟遠出身桃園，父親謝志培也曾是射擊國手，從小耳濡目染，國中起接受正規培訓；十多年前，國家運動訓練中心公西靶場拆建期間，李孟遠被安排到四方林靶場移地訓練長達六年，在此培訓出堅強實力。

    李孟遠昨在父親陪同下回到四方林靶場，宜縣射擊委員會主委何方略、宜縣射擊推廣協會理事長蔡世銘等人歡迎他「回娘家」，李孟遠在場區拿起霰彈槍射擊，回憶昔日練習的點點滴滴。

    李孟遠說，當年移地訓練期間，一天平均練七小時，吃住都在四方林靶場，感覺就像自己的家，此行舊地重遊，感到溫馨又有安全感；他回憶，住在這裡時常把床睡壞、弄壞冷氣，經常搞破壞，笑稱自己是靶場的「破壞王」。

    談起未來的射擊之路，李孟遠說，每年都會安排時間到四方林靶場移地訓練，並指導後輩，讓更多年輕人認識射擊，他也會繼續努力，再戰四年後的洛杉磯奧運，為國家爭取榮耀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播