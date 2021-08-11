宜運、羅運 泳池、籃球場有條件開放

縣府昨表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，10日至23日維持疫情警戒第2級，因此自即日起，有條件開放縣內室內外運動場館、游泳池及學校校園場域設施。（記者林敬倫攝）

2021/08/11 05:30

泳池分時段入場 除游泳外全程戴口罩 淋浴間、戲水池、SPA不開放

〔記者林敬倫、蔡昀容／宜蘭報導〕疫情趨緩，宜蘭縣政府昨宣佈，有條件開放宜蘭、羅東運動公園室內外運動場館、游泳池及學校校園場域設施，即日起，可以打籃球、游泳了。

配合防疫需求，宜縣所有籃球場自5月中旬封閉。7月27日中央疫情警戒降為2級，籃球場可有條件開放，但宜蘭縣政府採加嚴標準，宜運、羅運與學校籃球場，都還是封閉狀態，禁止打球，許多學生哀嘆「好想打球喔」。

須配合防疫 人數降載

縣府教育處昨宣佈，開放運動場域包含宜蘭、羅東運動公園戶外網球場、籃球場、溜冰場、遊具（含體健設施）、游泳池與體育館等。開放時必須配合防疫措施，容留人數以最適乘載量50％為限、入場採實聯制、全程配戴口罩、維持社交距離、避免面對面交談與肢體接觸等。

教育處也要求管理單位不定時派員巡查，若發現未遵守防疫規定者，應加以勸導並聯繫轄區警察單位逕行裁處。

游泳池部分，則是配合中央政策同步開放，除依上述規定，應分時段入場，各場次間隔30分鐘，並進行場地消毒，不得提供吹風機等公用物品或混用泳鏡、浮具等運動器具，泳客除在水中游泳外，應全程配戴口罩，淋浴間、兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA池區、烤箱與蒸氣室附屬區域暫不開放。

校園場地開放時間 各校自訂

至於校園場地設施，則開放操場跑道、體育館、風雨操場與社區共讀站等場域，開放時間由各校逕行訂定，遵循上開各室內外運動場館的防疫規定辦理，讓民眾可以運動、打球，逐步恢復正常生活。

宜縣衛生局說，縣內疫苗涵蓋率達37.9％。65歲以上長輩，接近7成2完成疫苗第一劑注射，後續第2劑的施打，預計8月底開始。另，宜蘭縣消防員已完成第1劑疫苗施打，配合中央政策，消防員若要施打第2劑，須統一上「COVID-19公費疫苗預約平台」申請。

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