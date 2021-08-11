為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜運、羅運 泳池、籃球場有條件開放

    縣府昨表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，10日至23日維持疫情警戒第2級，因此自即日起，有條件開放縣內室內外運動場館、游泳池及學校校園場域設施。（記者林敬倫攝）

    縣府昨表示，配合中央流行疫情指揮中心公告，10日至23日維持疫情警戒第2級，因此自即日起，有條件開放縣內室內外運動場館、游泳池及學校校園場域設施。（記者林敬倫攝）

    2021/08/11 05:30

    泳池分時段入場 除游泳外全程戴口罩 淋浴間、戲水池、SPA不開放

    〔記者林敬倫、蔡昀容／宜蘭報導〕疫情趨緩，宜蘭縣政府昨宣佈，有條件開放宜蘭、羅東運動公園室內外運動場館、游泳池及學校校園場域設施，即日起，可以打籃球、游泳了。

    配合防疫需求，宜縣所有籃球場自5月中旬封閉。7月27日中央疫情警戒降為2級，籃球場可有條件開放，但宜蘭縣政府採加嚴標準，宜運、羅運與學校籃球場，都還是封閉狀態，禁止打球，許多學生哀嘆「好想打球喔」。

    須配合防疫 人數降載

    縣府教育處昨宣佈，開放運動場域包含宜蘭、羅東運動公園戶外網球場、籃球場、溜冰場、遊具（含體健設施）、游泳池與體育館等。開放時必須配合防疫措施，容留人數以最適乘載量50％為限、入場採實聯制、全程配戴口罩、維持社交距離、避免面對面交談與肢體接觸等。

    教育處也要求管理單位不定時派員巡查，若發現未遵守防疫規定者，應加以勸導並聯繫轄區警察單位逕行裁處。

    游泳池部分，則是配合中央政策同步開放，除依上述規定，應分時段入場，各場次間隔30分鐘，並進行場地消毒，不得提供吹風機等公用物品或混用泳鏡、浮具等運動器具，泳客除在水中游泳外，應全程配戴口罩，淋浴間、兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA池區、烤箱與蒸氣室附屬區域暫不開放。

    校園場地開放時間 各校自訂

    至於校園場地設施，則開放操場跑道、體育館、風雨操場與社區共讀站等場域，開放時間由各校逕行訂定，遵循上開各室內外運動場館的防疫規定辦理，讓民眾可以運動、打球，逐步恢復正常生活。

    宜縣衛生局說，縣內疫苗涵蓋率達37.9％。65歲以上長輩，接近7成2完成疫苗第一劑注射，後續第2劑的施打，預計8月底開始。另，宜蘭縣消防員已完成第1劑疫苗施打，配合中央政策，消防員若要施打第2劑，須統一上「COVID-19公費疫苗預約平台」申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    宜蘭縣今日熱門
    宜蘭推壯圍地方創生 休閒農場煥然一新
    2021/08/04 13:55

    宜蘭推壯圍地方創生 休閒農場煥然一新

    邁入第10年 宜蘭冬山素馨紅茶朝農藥零檢出目標邁進
    2021/08/04 16:16

    邁入第10年 宜蘭冬山素馨紅茶朝農藥零檢出目標邁進

    下班慎防雨彈狂炸！16縣市豪雨、大雨特報 宜蘭升級豪雨
    2021/08/04 17:14

    下班慎防雨彈狂炸！16縣市豪雨、大雨特報 宜蘭升級豪雨

    大雨夜襲！高雄、屏東慎防雷擊強風
    2021/08/04 23:31

    大雨夜襲！高雄、屏東慎防雷擊強風

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播