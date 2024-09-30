蘇花公路爆土石流！崇德-和仁「只出不進」 台鐵也停駛

蘇花公路台9線崇德和仁段發生土石流，公路局東區養護工程分局進駐搶修，只出不進。（圖由公路局提供）

2024/09/30 08:11

〔記者蔡昀容／台北報導〕山陀兒颱風逼近台灣，外圍環流今（30）日已為東半部帶來雨勢。台9線蘇花公路和仁至崇德路段發生土石流，雖搶通，但「只出不進」，台鐵也預防性封鎖崇德至和仁間路段，上午6點55分起該區間列車暫時停駛。

公路局表示，台9線崇德段164.5公里今晨2時發生短時強降雨，造成土石流溢淹公路雙向受阻，東區養護工程分局南澳工務段進駐搶修，於4時清通單線時，再度發生土石泥流溢淹公路，今晨5時20分搶通。

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公路局表示，台9線164.5公里處崇德路段發生土石流，考量用路人行車安全，台9線和仁（154.8公里處）至崇德（165.7公里處），今天上午6時55分起只出不進，搶災機具現場待命警戒，開放通行時間待雨情發展另行公告。

台鐵公司表示，崇德至和仁間（K56+900處）因大雨影響公路土石流，東正線為確保安全，上午6點55分起預防性封鎖，該區間列車暫時停駛。

蘇花公路台9線崇德和仁段發生土石流，公路局東區養護工程分局進駐搶修，只出不進。（圖由公路局提供）

台鐵崇德和仁路段。（資料照，記者蔡昀容攝）

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