宜蘭唯一5科75級分！徐麗暘立志當中醫

中道中學學測榜首徐麗暘（中）。左為班導師邱舒琦，右為校長李偉敬。（記者蔡昀容攝）

2023/02/23 19:25

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕大學學測成績今天（23日）出爐，考生按自然組和社會組，5科選5科應考，不過，宜蘭縣中道中學高中部徐麗暘仍報考5科，得到75級分，創校史紀錄，也是縣內唯一5科滿級分。喜歡花草的她，立志當中醫，不選擇名號響亮的醫學系，而是遵循興趣，打算繁星申請中國醫藥大學中醫系甲組，中西醫雙主修。

中道共102人報考，各科滿級分人數，國文4人，英文3人、數A為0、數B有1人、社會1人、自然1人。

徐麗暘是跳級生，跳過小學三年級，直升小學四年級，理解、反映力好，作業和準備小考等，全利用在校時間完成，每天回家，只花半小時唸書；準備學測的最後半年，則狂刷題目練手感。

邱舒琦擔任徐麗暘國中3年、高中3年的班導師，與徐麗暘、徐母，親師生三方互相信任，形成良好學習環境，老師、家長不會給學生壓力，學生也能欣然接受大人的建議，家長更是放手讓老師教學，不插手。

邱舒琦觀察，徐麗暘個性正向，喜歡嘗試和挑戰，面對比賽、難題，從不怯戰，總是用盡辦法尋找解方，也願意接受鞭策，聽真實的建議，想進步的心，讓徐麗暘越來越頂尖，在課業方面，游泳、科學競賽頻創佳績，12歲入選蘭陽管樂團，曾是最年輕正式團員。

徐麗暘參加醫學研究社，解剖數種內臟，頗有心得，平時興趣是和媽媽一起照顧家裡的花草，她曾盤點校園內有藥用效果的植物，做成中道地圖，至少64種植物，並參加宜蘭縣自主學習成果展，榮獲最佳口語表達獎。

談到花草，靦腆的徐麗暘眼睛發亮，侃侃而談。她說，國中開始有當中醫師的念頭，能幫助人、薪水不低，也不會過勞，較能避免複雜的醫療糾紛，很適合她喜歡單純生活的個性，因此，她接下來的目標是申請中國醫藥大學中醫學系，預計選擇甲組雙主修中西醫。

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