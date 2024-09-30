「山陀兒」逼近 拉拉山明起預警性休園

新竹市環保局人員針對水溝進行清淤，確保排水順暢，避免積淹水。（新竹市府提供）

2024/09/30 05:30

〔記者李容萍、蔡彰盛／綜合報導〕因應山陀兒颱風來襲，農業部林業及自然保育署新竹分署昨公告，自明天（十月一日）起，包括內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車預警性休園或停駛、九九山莊暫停住宿及所屬自然步道一併暫停開放，若經氣象署提前發布為陸上颱風警戒範圍區，將立即休園；而蓄水接近滿庫的石門水庫，昨天也持續進行小量調節性放水。

新竹市政府昨天已二級開設災害應變中心，並加強各項防颱整備工作，各區公所於今天上午八點起開放廿四小時供民眾領取沙包，有需要的市民可前往領取；防水擋板也可借用，市民需攜帶身分證件前往任三區區公所借用，沿海地區居民，可於上班時間前往海濱市民活動中心（新竹市北區聖軍路廿六號）、海山聯里辦公室（新竹市香山區長興街一之一號）借用，因防水擋板體積較大，建議開車載運。

新竹分署表示，各園區開園狀態，將視氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整，另發布於台灣山林悠遊網，也提醒民眾颱風期間請避免進行山區活動。

山陀兒颱風龜速接近台灣，石門水庫截至昨晚六點，大壩水位二四四．一六公尺（滿水位二四五公尺）、蓄水率九十六．五％、蓄水量一億九八○八萬噸，水利署北區水資源分署廿七日起開始進行小量調節性放水，先預留滯洪空間，後續將依實際雨量與入流量進行排洪操作，在確保防洪安全下執行水庫操作策略，兼顧颱風後各類用水供應穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法