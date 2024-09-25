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    首頁　>　桃園市

    桃園接種流感、新冠疫苗 線上預約「E指訂」

    2024/09/25 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕十月一日起全台將分兩階段同步提供四價流感疫苗與新冠JN.1疫苗接種，市府衛生局表示，即日起推出「疫苗Ｅ指訂」線上預約系統，提供民眾三步驟預約流程，只需填寫資料、選擇接種院所並確認預約，即可免去現場排隊，縮短疫苗接種等待時間，符合資格者可先上網（https://e-vacbooking.tycg.gov.tw/）預約。

    衛生局表示，桃園市將依政策分階段開放疫苗接種，第一階段提供六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、孕婦、醫事人員、高風險慢性病患者、安養長照機構受雇者及工作人員、六個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員及居家托育人員、國小至高中職及五專一至三年級學生、禽畜相關及動物防疫相關人員等族群優先施打；第二階段十一月一日開始，流感疫苗開放五十至六十四歲無高風險疾病市民，新冠肺炎疫苗開放六個月以上民眾皆可接種。

    衛生局表示，隨著秋冬季節到來，接種疫苗能有效降低重症、住院及死亡風險，呼籲符合資格的民眾可及早利用線上預約系統預約施打；為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，衛生局備有健康好禮，民眾於各區衛生所或社區接種站完成接種後即有機會獲得，數量有限，送完為止。

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