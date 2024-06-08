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桃園大湳森林公園人工土堤 翠鳥夫妻築巢

大湳森林公園設置人工土堤，翠鳥來築巢。（桃園市野鳥協會提供）

大湳森林公園設置人工土堤，翠鳥來築巢。（桃園市野鳥協會提供）

2024/06/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市府接受野鳥學會建議，在八德區大湳森林公園設置人工土堤，讓翠鳥築巢，設置近三個月後，這月初發現土堤有動靜了，公、母鳥輪流挖洞，公鳥每次挖十秒鐘，然後換母鳥再挖二、三秒，持續幾十分鐘才稍微休息，幾天下來已經挖了直徑約十公分，鳥類築巢期間的領域性特別強，研判這應該是同一對翠鳥今年的第二巢。

桃市鳥會理事長劉義仁表示，大湳森林公園人工土堤築好後，初期翠鳥對新設施不放心，並沒有立刻在此築巢，而是選擇公園圍籬外水塘，人工土堤直到六月初才有動靜。

劉義仁指出，翠鳥每次產蛋五到七顆，鳥會在這個月初發現有一隻離巢不久的幼鳥在大水池覓食，研判可能是因巢位距離水池太遠，或有動物入侵，因此這巢的幼鳥只有一隻成功離巢。

劉義仁表示，副市長蘇俊賓三月中旬視察大湳森林公園時，正值翠鳥繁殖期，當時鳥會多位會員建議設置人工土堤讓翠鳥築巢，蘇隨即指示工務局辦理，很快地完成土堤斷面施工。

蘇俊賓說，河川整治常常會以水泥做為河堤的材料，水泥河堤固然牢不可破，但也會讓以土堤築巢的翠鳥無處為家，大湳森林公園土堤斷面是新的嘗試，有幸成為翠鳥新家，呼籲民眾不要靠近或干擾。

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