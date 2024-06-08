國中會考成績公布》桃園多元適性學習 體育班生學科、術科俱佳

國中教育會考公佈成績，不少學生不再僅重視學科，而是多元適性學習，更上層樓。（記者謝武雄攝）

2024/06/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕國中教育會考昨天公布成績，新明國中吳鼎濬就讀體育班，兼顧學科、術科，獲今年全中運國中男子組十公尺空氣手槍團體金牌，學科成績維持在全校前段；桃園國中蔡尚哲是桌球校隊成員，已錄取台北市立建國中學體育班，兩人都是多元適性學習的楷模。

大有國中廖國曄受家人鼓勵及早培養一技之長，透過技職探索及學校生涯興趣量表，發現數理及農工表現較佳，決定就讀具挑戰性的高職電機科；龍岡國中風峻博來自苗栗縣南庄賽夏族，曾奪全國語文競賽的賽夏語朗讀「特優」，立志從警當人民褓姆，貢獻社會。

同德國中劉泳余八年級時由他校轉入，原本成績不佳，經導師勉勵及數學教師課後一對一輔導，還參加校內數學講座，模擬考成績從B升到A，練習題本成績也有A+到A++，不放棄學習最終有所成果。

想上武陵高中 至少五A七＋ 國文A＋＋

朝揚文理機構副董事長張秋銘分析，今年桃園考區公立高中學校錄取人數只比去年少三名，會考各科難易度變化不大，決勝關鍵在作文；他評估各校錄取標準，武陵高中至少要五A七+、總積點卅二點，國文A++；中大壢中四A一B、總積點廿八點、國文A+、數學A++；桃園高中四A一B、總積點廿五點。

教育局表示，對成績有疑義，十一、十二日到平鎮高中申請複查，免試入學志願選填從廿一日中午十二點至廿七日中午十二點，一九九九市民專線安排十五位講師，提供十二年國教志願選填諮詢服務。

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