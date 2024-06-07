桃園大圳百週年 近千水利人回娘家

慶祝桃園大圳通水百週年，前桃園農田水利會長李總集（前排左五）、農田水利署長蔡昇甫（前排左六）與近千位回娘家的水利人合影。 （記者李容萍攝）

2024/06/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕六月六日是水利節，農業部農田水利署桃園管理處昨在中壢區舉辦慶祝桃園大圳通水百週年紀念暨水利節表揚大會，前桃園農田水利會長李總集等近千位水利人回娘家，桃園的埤塘曾高達數千口，卻無穩定水源，有「三年二大旱」諺語，桃園大圳開鑿才改觀，透過水路與埤塘的串流，促進農業發展，為人民帶來富饒的生活，功不可沒。

日治時期 北部最大水利工程

李總集表示，桃園大圳是日治時期台灣北部最大的的重要水利工程，肩負灌溉約二萬公頃農田的使命，幹線工程建於一九一六年，由台灣總督府土木工程師八田與一設計，一九二四年通水，主幹線長廿五公里、導水路長十八公里，支線、分線總長一百四十一公里，共有十二條支線灌區分布。

李總集說，在石門水庫興建前，桃園農田屬於「看天田」，早期大圳施設限於經費，渠道多為土渠或梯型無鋼筋的薄型坡面工，經多年使用及豪雨侵襲，土渠崩塌、坡面破損嚴重，影響輸水功能及圳堤安全，他在水利會長任內擬定計畫逐年分段改善，利用每年十二月及隔年一月的斷水期施工，採用U型複式斷面鋼筋混凝土內面工工法，完工後增加渠道結構安全，降低輸水損失，增大排洪量，沿線增設安全護欄、步道綠美化等，提供休憩和鐵馬暢騎。

表揚資深績優員工、小組長

會中，農水署長蔡昇甫、桃管處長何明光分別表揚資深績優員工包括服務資歷四十年的桃管處副處長謝清文與績優水利小組長等一百六十人，同時轉動水閥宣布桃園大圳通水百週年紀念系列活動開跑。

桃園大圳為日治時期的重要水利工程，也是台灣北部最大的水利工程之一，今年適逢通水百週年！（記者李容萍攝）

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