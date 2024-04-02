桃園中大路木棉花 公所允保留

中壢區公所進場中大路進行道路及人行環境改善工程，中央大學要求保留兩側木棉樹。（記者李容萍攝

2024/04/02 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕清明節前後是木棉花開的季節，國立中央大學前的中大路兩側遍植木棉樹約一五○棵，每年火紅木棉花同時盛開、相當壯觀，中壢區公所考量中大路人行步道高低不平，編列三一五二萬元經費，正進行道路及人行環境的施工改善，預計今年六月完工。校方也特別建議公所，中大路上的木棉樹為中大特色，建議應保留木棉樹。

木棉樹樹形高壯宏偉、具陽剛之美，又被稱為「英雄花」，木棉花開更讓人賞心悅目，不過，木棉花掉落滿地時，因含水量高，爆漿噴出汁液後不易清洗，行人不慎踩破花果容易打滑，這兩天接連降雨，在中大路、環北路等景點都可看到大量落地的木棉花，另外，木棉結果後棉絮、種子隨風飄散，也讓清潔人員及對棉絮過敏者苦不堪言，以往桃園市街道、校園常見整排林立的木棉樹近幾年許多都被移除，要看到像中大路如此壯觀的木棉道，已經很少見。

中央大學表示，中壢區公所於前年六月召開中大路改善基本設計審查會議，校方就建議公所，中大路上的木棉花路樹為中大特色，建議應保留木棉樹、中大牌樓及現況筆直的直線路型。

公所工務課長姚志儒表示，此次施作工項預計更新中大路全長約六百公尺人行道及道路鋪面，會保留約一五○棵木棉樹並設置連續植栽帶、管線桿件清整於設施帶、路口無障礙設施、換裝智慧路燈及公車站牌等。預期完工後，可以達到人本通行無礙、路口安全暢行、循環經濟節能減碳等效益，讓木棉綠廊大道更具特色。

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