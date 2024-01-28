桃園新民立體停車場 公辦都更啟動

桃園新民立體停車場（右）位於舊城區，周邊低矮民宅若納入都更，效益更大。（記者謝武雄攝）

2024/01/28 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市桃園區新民立體停車場鄰近桃園火車站，屬於舊城區停車空間，使用已逾四十年，建物結構與環境陸續出現公共安全問題，去年九月底封閉，市府朝都市更新且盼鄰地整合開發，目標二○二六年六月開工，二○三○年完工。

位於舊城區 建物使用逾40年

市府住宅發展處長邱英哲表示，已編列四八○萬元進行公辦都更招標案，內政部國土管理署補助一半經費，得標廠商須於今年十月完成公辦都更評估作業、鄰地整合作業、招商文件撰寫，明年三月完成公辦都更招商作業與實施者簽約，後年三月完成都市更新事業及權利變換計畫。

邱英哲說，新民立體停車場基地北臨新民街、西臨民權路、南側為中正路一一五巷，土地使用分區編定為商業用地，建蔽率八十％，容積率三八○％，面積三三三三平方公尺，可申請公益設施、時程獎勵、規模獎勵、留設人行步道、街角廣場等都更獎勵，容積率可增加五十％，未來可規劃興建地上十七層、地下四層的嶄新大樓，開發總樓地板面積將超過三萬平方公尺。

考慮納入周邊低矮民宅改造

邱還說，考量停車場東側有部分老舊低矮的民宅，市府將與地方協調溝通，若一併納入都更範圍，進行舊城區改造，可擴大都更基地面積，對於都市景觀改造有莫大助益，店家、住戶也可分享都更利益。

市府交通局停車管理工程科長張聖杰表示，已編列三千萬元辦理新民立體停車場拆除工程，拆除完畢後會先轉為平面停車場給民眾使用，未來再交由住宅處進行都更。

文昌里長王珉南說，新民立體停車場鄰近桃園火車站、景福宮大廟、桃園國小，是桃園區市中心，地方都希望早日完成都更，讓市容煥然一新，將老城區活化。

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