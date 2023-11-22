中壢新地標 龍岡全民運動館動工

中壢龍岡全民運動館工程昨天開工動土，預計2025年下半年完工。（完工示意圖，桃市府提供）

2023/11/22 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市政府投入四億三千餘萬元在中壢區龍岡萬坪公園內新建「龍岡全民運動館」，建物為地下一層、地上二層，將設置游泳池、體適能區、多功能活動室、VR運動體驗區等，市長張善政昨天主持開工動土典禮表示，促進全民運動風氣，是政府積極推展的重要政策，希望龍岡全民運動館二○二五年下半完工後，能讓更多民眾養成運動的好習慣。

設泳池、體適能區、VR體驗區

中壢區已有一座國民運動中心與興建中的體育園區，考量龍岡萬坪公園位於中壢、平鎮、八德區交界，市府決定在此新建全民運動館，造福三個行政區的民眾，但去年舉辦招商說明會後，因工、料上漲等因素流標，經追加預算，今年六月底完成發包：至於現地原有的籃球場，將在附近覓地新建，讓喜愛籃球的民眾持續有場地可以使用。

龍岡全民運動館工程總經費約四億三千餘萬元，由教育部體育署補助一億五千餘萬元，其餘由市府負擔，規劃興建地下一層、地上二層建物，總樓地板面積為五○○七平方公尺；其中地下一層為停車場，可停放廿五輛汽車、廿四輛機車，一樓將設置游泳池、SPA池、烤箱、蒸氣室、兒童活動區、更衣淋浴間、哺乳室、廁所、販賣部、辦公室與服務台等，二樓規劃為體適能區、多功能活動室、VR運動體驗區及運動傷害防護室等。

位中壢、平鎮、八德交界 2025年完工

龍岡全民運動館位於龍岡萬坪公園範圍內，西側鄰接龍昌路，市府新建工程處將建築物的龍昌路側退縮，設置寬敞的人行道方便民眾通行，並於主入口處設置大型入口廣場，營造都市的開放空間，並串聯戶外綠地形成完整的綠帶空間，希望落成後能成為新的地標建築，提供民眾運動或休憩的最佳去處。

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