YouBike2.0龜山將動工 12月底供租借

「桃園仙草嘉年華」的裝置藝術「女巫考驗」，西方女巫派出飛天猴子、烏鴉在花田間巡視，希望找到桃樂絲一行人的下落，讓仙草花田陷入緊張的氛圍。（記者李容萍攝）

2023/11/21 05:30

考量跨域騎乘 28個場站先起跑 明年上半年全市都可升級

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府採分區依序拆轉方式升級YouBike2.0系統，市府交通局表示，考量桃園、中壢、龜山區使用量佔整體的七十％，新系統將以鄰近新北市林口區、有跨域騎乘特性的龜山區廿八處場站開始動工，預計十一月底施工、十二月底提供2.0租借服務，桃園區將於十二月、中壢區明年一月依序拆轉，並逐步將新系統延伸至各行政區，預計明年上半年可讓全桃園市場站都可以租借使用YouBike2.0。

電動輔助自行車 擬明年2月上線

交通局表示，桃園市自二○一六年開始推動設置YouBike1.0，至目前十二個行政區已啟用四一六處場站、投入一萬○三四五輛公共自行車，多數場站設備已使用多年，考量騎乘安全及提供較佳服務品質，今年九月完成新系統招標程序，確定引進YouBike2.0，並規劃分區執行系統拆轉計畫，預計從本月底開始啟動，桃園市正式進入公共自行車新系統拆轉期。

交通局表示，考量桃園、中壢及龜山區使用量，且龜山區有跨域騎乘特性，因此以龜山區的廿八個場站率先進行系統拆轉，之後依序拆轉桃園、中壢區，並透過分析借、還車數據，逐步將新系統延伸至各區，預計明年上半年達成全桃園場站都可租借使用YouBike2.0目標，升級導入的電動輔助自行車預計明年二月上線，數量約佔一般公共自行車十五％；另，各場站設備於施工期間，將暫停租借使用。

後年底前將系統全數汰換完成

交通局表示，規劃明年到二○二五年為「新系統拆轉期」，因YouBike1.0與YouBike2.0不相容，無法共用停車柱，屆時將採「雙系統」營運模式，拆轉期前期各場站部分1.0停車柱汰換為2.0停車柱，並保留部分1.0系統車柱，降低拆轉期租借影響，並讓民眾熟悉新系統租借操作，預計於二○二五年底前將系統全數汰換完成，同時將1.0系統下架。

YouBike 2.0與1.0差異採白黃配色，可透過手機掃碼租車，在車柱設計上，2.0停車柱設置較1.0限制少，2.0車輛坐墊調整，只需單手上壓黃桿，操作較簡單；而臨時停車上鎖時，1.0車輛得將車鎖繞過前輪並自行保管鑰匙，2.0只要右轉插銷即可上鎖，不須保管鑰匙。

桃園市目前12個行政區有超過400處YouBike1.0場站，桃市府將採依序拆轉方式更新為2.0系統。（記者鄭淑婷攝）

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