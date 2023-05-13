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    大溪轉運站 明年3月施工

    桃園市政府公告實施大溪埔頂營區都市計畫，預計2026年8月完工。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府公告實施大溪埔頂營區都市計畫，預計2026年8月完工。（記者謝武雄攝）

    2023/05/13 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府上週公告實施「變更大溪鎮（埔頂地區）都市計畫（配合埔頂營區整體開發）案」，預計明年三月完成營區搬遷，隨後辦理各項公共設施工程，大溪轉運站將同步施工，預計規劃地上兩層建物及四百個汽機車平面停車位，後年底完工，區段徵收工程則預計二○二六年八月完工。

    埔頂營區都計公告實施

    大溪埔頂營區南臨員林路一段、北臨仁和路一段、西側靠近仁和國小，屬於這一都市計畫範圍內機關土地，旁邊綠三用地會納入規劃，總面積十三．六四公頃，除住宅區七．二五公頃、廿四公尺寬園林大道及四座鄰里公園，規劃大溪轉運站兩公頃，也配合周邊聯外道路重新規劃完整道路系統，維持全區交通動線順暢。

    都發局長江南志表示，大溪埔頂營區為軍方釋出土地，推動營區轉型活化，由市府辦理區段徵收開發，另為紓解大溪區假日龐大交通流量的需求，規劃交通用地作為客運轉運站使用。

    議員陳治文表示，大溪區醫療資源不足，希望市府能克服各種困難，爭取市立醫院設在這個地區；議員李柏坊說，轉運站設置後可望減少塞車情形，民眾將車輛停在轉運站後，搭接駁車到老街遊玩，紓解大溪老城區每逢假日塞車問題。

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