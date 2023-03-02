（桃園）許厝港賞鳥 單車景觀橋成新亮點

賞鳥勝地許厝港可見三趾濱鷸。（桃園市野鳥學會提供，范卓昭拍攝）

2023/03/02 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕位於桃園市大園區的「許厝港國家級重要濕地」，是北台灣最大的海岸型濕地，近年復育有成，監測到二四○餘種鳥類，被國際鳥盟評為重要野鳥棲地，潮間帶、紅樹林、沙丘可見到雁鴨科、鷸鴴科等鳥種，觀海、賞鳥、單車旅遊都成勝地，市府去年挹注九七○○餘萬元打造許厝港自行車景觀大橋，完工驗收中，預計下個月通車。

生態大橋穿越濕地 下月通車

許厝港自行車景觀大橋設計全長二百公尺、寬四公尺，配置二‧五公尺寬的雙向自行車道及一‧五公尺寬的人行步道，為降低對水鳥的干擾，橋體遠離水鳥最常聚集的老街溪出海口灘地，號稱「桃園最棒的生態大橋」，驗收作業預計本月完成，四月開放使用。

海岸管理工程處長江育德表示，景觀大橋南接人文歷史廣場，北接小燕鷗天幕，啟用後，民眾不必再繞行台六十一線快速道路側車道與機車爭道，可以步行、騎單車方式穿越許厝港濕地，直達草漯沙丘地質公園，節省十餘分鐘，遊客若想流點汗，推薦從竹圍漁港騎乘單車到此約八公里，飽覽沿線海岸、潮間帶風光，是非常有意義的「低碳旅遊」。

長200公尺 串接草漯地質公園

環保局將於台六十一線橋下興建「許厝港低碳轉運中心」，解決假日停車位不足的問題，但受缺工、原物料上漲等因素而三度流標，正檢討預算合理性並重辦招標作業，預計下半年開工、明年三月完工。

另，桃園市多次被網友點名為「全國最難玩城市」，市長張善政昨在市政會議宣示要以品牌方式建立桃園旅遊行銷，即起成立「觀光會報」，整合觀光旅遊局、農業局、交通局等局處資源與意見，辦理旅宿業「金牌好棧」評比，希望讓桃園市的觀光能見度提升。

市府打造許厝港自行車景觀大橋，民眾可以步行、騎單車方式穿越濕地。（記者許倬勛攝）

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