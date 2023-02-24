租金5等級 蘆竹1號社宅7月入住

蘆竹一號社宅完工，四月七日起受理申請，預計七月入住。（住宅處提供）

2023/02/24 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市蘆竹一號社會住宅已經完工，市府住宅發展處將於四月七至十四日受理民眾申請，預計七月入住，房屋租金比坊間行情低，還依家庭收入分成五個等級，以二房型租金（含管理費）為例，從八千九百元到一萬七千四百元，希望落實社宅照顧弱勢美意，意者可至官網（https://housing.tycg.gov.tw/HouseRent）申請。

4月7至14日 上網或臨櫃申請

申請人欲採網路申辦者，須先至網站填寫申請書，上傳應附文件資料，且申請狀態顯示為「送出申請」，才算完成申請或補件程序；民眾也可於申請期間備妥文件，於上班時間至住宅發展處一樓服務櫃檯申請。

蘆竹一號社宅提供一一二戶，其中，一房型（實坪廿二坪）七十六戶、租金從七千元至一萬八百元，二房型卅六戶（實坪卅一、卅五坪各十八戶），租金從八千九百元到一萬七千四百元；租期以三年為一期，符合資格者得申請續約，合計租期最長不得超過六年，但符合住宅法第四條經濟或社會弱勢身分，或其他特殊情形經專案核准，租期得酌予延長。

共提供112戶 月租金7千元起跳

住宅處長莊敬權表示，從八德一號宅開始，社宅租金分成五個等級，並以家庭成員每人每月平均所得一萬五九七六元的倍數計算，其中一倍以下為第一級、一倍至一．五倍為第二級、一．五倍至二倍為第三級、二倍至二．五倍為第四級、二．五倍至三．五倍為第五級。

申請者須年滿十八歲國民，設籍桃園市或在桃園市就學、就業，於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣內均無自有住宅，家戶每人每月平均所得不超過五萬五九二○元，不動產價值應低於五八○萬元（不含原住民保留地、道路用地之土地價值）。

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