桃園》金三角嘉年華 致敬英雄軍裝秀吸睛

桃園市魅力金三角嘉年華，昨日下午由旗隊引領榮民英雄進場。（記者李容萍攝）

2022/10/11 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊內需產業，經濟部攜手地方政府與在地商圈，以展現商圈特色、文化故事、遊憩體驗及優質服務等元素，形塑商圈活力及城鄉新風貌；桃園市魅力金三角商圈於雙十連假舉辦金三角嘉年華，安排雙十嘉年華大遊行、民族魅力服裝秀、民族打歌同歡、致敬英雄軍裝秀及飄香忠貞滇緬料理小教室等，市長鄭文燦昨到場同慶。

鄭文燦也頒發「功在榮民」獎座予廿一位榮民英雄，國家安全研究院董事長霍守業及退輔會前主委曾金陵獲頒「情報英雄」獎座，感謝受獎的十位情報人員為國家的奉獻。

鄭文燦表示，國共內戰時，國軍從中國撤退來台，而滇緬邊境的雲南反共救國軍及光武部隊等，仍為確保台海安全，多次於緬甸、泰國、寮國北部等處與雲南交界處（俗稱金三角地帶）作戰，發揮保家衛國的責任。後因時局變化，滇緬軍隊於一九五四年分批撤退來台，有五百餘戶居住在桃園忠貞新村，帶來獨特的美食、文化、故事以及遠離戰火後對國家及土地的濃厚情感，逐漸形成今日的魅力金三角商圈。

桃園市魅力金三角商圈吸人氣

鄭文燦說，桃園現有十九個商圈，魅力金三角商圈極具特色，連續十年舉辦「龍岡米干節」已成為全台重要旅遊節慶活動；「龍岡小旅行」也成為知名的旅遊品牌，疫情期間仍受歡迎。魅力金三角商圈去年獲「全國故事商圈」第二名殊榮，市府將持續與商圈密切合作，透過補助及行銷活動，提升商圈知名度、吸引更多消費者走進魅力金三角商圈。

桃園市魅力金三角商圈冒雨舉辦雙十嘉年華大遊行。（記者李容萍攝）

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