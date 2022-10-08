張善政提1280月票 賴香伶批炒房

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左四）強調，未來將加強打炒房力道。（記者周敏鴻攝）

2022/10/08 05:30

〔記者周敏鴻、謝武雄、陳璟民／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政昨與同黨立委，在立法院召開「照顧通勤族．生活共同圈／台鐵、機捷納入雙北定期票可行性」公聽會，張說，桃園人最常使用的機場捷運、客運及台鐵，至今進入雙北後無法享有里程與票價的連續計費，若順利整合，就能讓桃北北基平起平坐，打造未來的MEGA CITY。

張善政引用內政部數據，指台北市日間人口較夜間多七十一萬八千人，證明台北市廣泛吸引周邊縣市人口上班上學，跨縣市者，桃園市佔四十．四％，但桃園市的大眾運輸比例很低，前年的調查數據僅十二．二％，還有加強空間；他認為，讓桃園市加入一二八○方案及票證整合，才有辦法保障桃園人的權益，促進北台灣生活圈共同繁榮。

民眾黨市長參選人賴香伶昨與社會住宅推動聯盟在中壢區青塘園遊客中心召開「哭啊！這麼貴怎麼買得起」記者會，她說，青塘園周邊新建案房價飆到每坪六十萬元以上，比許多勞工一年的薪水還要多，政府打炒房的力道不足，放任房價飆漲，讓年輕人望屋興嘆，未來她將增加社宅總量，達到一站一社宅的目標，社宅也應改為輪候制，並推動桃園市的囤房特別稅，實現居住正義。

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