桃園》公共化幼兒園搶手 111學年增15所

桃園市出生率年年成長，公共化幼兒園供不應求。（記者魏瑾筠攝）

2022/02/28 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市年輕家庭多、出生率年年成長，公共化幼兒園供不應求，市府教育局持續盤點公有學校或公有土地餘裕空間，設置公立或非營利幼兒園，預計一一一學年度將新設十五所幼兒園，可增加三○○一個招生名額，往年中籤率偏低的八德、中壢、平鎮等三區，將一口氣新設六所幼兒園，一共新增班三十六班、提供九五四名額。

出生率年年成長 市府加緊籌設

教育局指出，桃園市升格前各區均有公立幼兒園。公幼核定招收人數為一萬一六六一人，然而據點涵蓋率不足兩成。桃園升格直轄市後，市府已增設公共化幼兒園一一○所、四四三班，招收人數也再增一萬二三一三人，讓公共化據點數突破四成，但新設公幼的進度，仍供不應求，讓家長大嘆「想抽中公幼跟中樂透一樣難」。

八德區八德國小附幼、中壢區中壢高鐵幼兒園及內壢國小附幼、平鎮區義興國小附幼及平興非營利幼兒園，錄取率均未達三成。為此，教育局新學年度將在這三區一口氣設六所幼兒園，包括中壢區青埔及中原國小、平鎮區文化國小、八德區廣興國小附設幼兒園，中壢區龍福非營利幼兒園及八德區北青非營利幼兒園豐德分班。

其餘各區還有蘆竹區中山非營利幼兒園、觀音區育仁及崙坪國小、桃園區青溪國中、楊梅區富岡國中及仁美國中附設幼兒園，以及桃園區復興非營利幼兒園及中福非營利幼兒園、龍潭區黃唐非營利幼兒園等九所幼兒園。

8月起 幼兒園月費再調降500元

另方面，中央育兒及托育補助八月起將再加碼，目前第一胎就讀公立幼兒園、非營利幼兒園，每月最高收費分別為一千五百元（公幼）、兩千五百元（非營利）；第二胎為免費（公幼）、一千五百元（非營利）；第三胎均完全免費；且從八月起，各幼兒園收費將調降五百元，以減輕家長負擔。

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