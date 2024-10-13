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首頁　>　桃園市

鍾肇政百歲冥誕辦沉浸式文學趴 跨時空再現「滿月酒席」

參與民眾秀出盒中的茶飯糰（左）與紅豆艾草粄（右）。（記者黃政嘉攝）

參與民眾秀出盒中的茶飯糰（左）與紅豆艾草粄（右）。（記者黃政嘉攝）

2024/10/13 00:31

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市客家文化基金會昨晚（12日）在龍潭龍元宮舉辦「2024鍾肇政文學生活園區年度系列活動－文學百分百派對」，適逢台灣文學家鍾肇政百歲冥誕，以鍾肇政著作為主軸，將文本裡的家常料理結合成「文學食玩盒」，並在龍潭愛樂管弦樂團與龍潭高原國小阿卡貝拉戲劇團的表演下，讓參與民眾體會五感沉浸式的龍潭客庄文學趴。

「文學食玩盒」首道餐點以象徵喜悅的紅蛋及客家醃菜佐白斬雞呈現，並邀請龍潭愛樂管弦樂團與龍潭高原國小阿卡貝拉戲劇團合作帶來《一顆紅蛋》、《四季紅》及《魯冰花》等經典好歌，接續龍潭茶葉製成的茶飯糰襯著龍潭三和里長謝金棋演唱的客家山歌《青山綠水好風光》及《河壩》，使茶香更添韻味，客庄經典的紅豆艾草粄，配上客家歌手葉穎細膩悠揚的旋律，邀民眾寫下「希望十年後的龍潭，還保留什麼」，表達對故鄉未來的期許與想像，同時致敬鍾肇政的文學作品。

龍潭愛樂管弦樂團長張鴻宇表示，昨日演奏曲目中，《一顆紅蛋》是作曲家鄧雨賢老師的作品，描寫老夫妻生下孩子的喜悅，用這首曲子象徵鍾肇政的誕生，鄧雨賢老師是出生於龍潭；第二首演奏《四季紅》，讓文學跟音樂作結合，劇的部分講到龍潭的茶與人文，也藉客家曲子串聯在一起，就像在地的文化底蘊，結合音樂與劇，演繹在地情感。

副市長王明鉅致詞時提到，鍾肇政一百年前於龍元宮辦理滿月酒席，今年適逢鍾肇政先生百歲冥誕及龍元宮建廟200週年，別具意義，期盼藉由「文學百分百派對」活動，紀念鍾肇政先生及其經典文學著作，帶領民眾一同感受故鄉情懷的溫暖。

創作歌手葉穎獻唱多首客家歌曲感染聽眾。（記者黃政嘉攝）

創作歌手葉穎獻唱多首客家歌曲感染聽眾。（記者黃政嘉攝）

龍潭愛樂管弦樂團演奏多首作曲家鄧雨賢作品，結合戲劇團，演繹在地情感。 （記者黃政嘉攝）

龍潭愛樂管弦樂團演奏多首作曲家鄧雨賢作品，結合戲劇團，演繹在地情感。 （記者黃政嘉攝）

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