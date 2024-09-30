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    「2024桃園萬聖城」10/26登場 個人、團體、寵物變裝賽即起報名

    「2024桃園萬聖城」變裝競賽開放報名，分為個人、團體、寵物組3組，圖為去年萬聖城變裝競賽。（桃園市觀旅局提供）

    「2024桃園萬聖城」變裝競賽開放報名，分為個人、團體、寵物組3組，圖為去年萬聖城變裝競賽。（桃園市觀旅局提供）

    2024/09/30 13:35

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2024桃園萬聖城」10月26日於桃園藝文廣場及藝文綠園道熱鬧開城舉行9天，今年主打「4大學院」及「搗蛋鬼校車」，號稱「全台最美圖書館」的桃園市立圖書館總館及新開幕的「桃知道GELEVEN PLAZA」，都將在外牆布置連動，讓萬聖節氛圍感再升級。

    桃園市觀旅局表示，活動邀請民眾一起變裝打扮入場，搭上「搗蛋鬼校車」一起探索「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」，現場還有隱藏版裝置，助大家進修技能、成為新一代搗蛋大師。

    觀旅局表示，變裝競賽將於10月27日下午3點登場，即日起開放官網線上登記報名，分為「假鬼假怪（個人組）」、「搗蛋鬼幫（團體組）」及「萌鬼當家（寵物組）」3組，報名辦法及活動資訊可至活動官網查詢。

    桃園萬聖城開城時間為10月26日至11月3日，平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點，活動資訊請持續關注臉書「樂遊桃園」及活動官網。

    「2024桃園萬聖城」變裝競賽開放報名，分為個人、團體、寵物組3組，圖為去年萬聖城變裝競賽。（桃園市觀旅局提供）

    「2024桃園萬聖城」變裝競賽開放報名，分為個人、團體、寵物組3組，圖為去年萬聖城變裝競賽。（桃園市觀旅局提供）

    「2024桃園萬聖城」變裝競賽開放報名，分為個人、團體、寵物組3組，圖為去年萬聖城變裝競賽。（桃園市觀旅局提供）

    「2024桃園萬聖城」變裝競賽開放報名，分為個人、團體、寵物組3組，圖為去年萬聖城變裝競賽。（桃園市觀旅局提供）

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