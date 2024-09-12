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    台北監獄舉辦「中秋面對面懇親」活動 超過1300名收容人家屬出席

    台北監獄舉辦「中秋節面對面懇親」活動，讓收容人與他們的家屬見面。（台北監獄提供）

    台北監獄舉辦「中秋節面對面懇親」活動，讓收容人與他們的家屬見面。（台北監獄提供）

    2024/09/12 10:31

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區台北監獄9日到12日舉辦7梯次的「中秋節面對面懇親」活動，安排超過1300名收容人的家屬，到北監探視692位收容人，典獄長許金標說，收容人的家人參加懇親會，是用具體行動支持家庭連結，對於收容人是很大的鼓勵，可強化教化效果。

    北監考量中秋節是闔家團圓的假日，提前於9日到12日舉辦7梯次懇親活動，不少收容人看到久違的家屬，忍不住相擁落淚，也把握機會互道彼此的思念之情；活動還安排「月圓人團圓」DIY彩繪紙燈籠，讓收容人與他們的孩子共同享受天倫之樂；北監的彩虹技訓班學員也配合手摺造型氣球，提供給收容人與他們的孩子同樂，收容人分享，原以為與他的兒子許久未見，會無法好好扮演父親角色，還好活動準備了小燈籠與氣球，父子倆才能度過開心的時光，讓他下定決心要「勇敢面對錯誤，早日假釋好回家陪伴孩子長大」。

    北監響應法務部「打詐」政策，也在活動中撥放反詐騙宣導影片，提醒收容人與收容人的家屬們，不要輕信投資等詐騙手法，許金標期許，懇親活動可強化家庭正向功能、重建親職情感核心，有助於收容人早日走回正軌，重新開啟人生新篇章。

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