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    首頁　>　桃園市

    桃園市忠烈祠、八德軍人忠靈祠秋祭 金門自衛隊員楊誠明長眠桃園

    桃市府於八德區生命紀念館（軍徽樓）舉行軍人忠靈祠秋祭典禮，向國軍將士致敬，由市長張善政主祭。（圖由民政局提供）

    桃市府於八德區生命紀念館（軍徽樓）舉行軍人忠靈祠秋祭典禮，向國軍將士致敬，由市長張善政主祭。（圖由民政局提供）

    2024/09/03 15:39

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府今（3日）在桃園市忠烈祠舉辦「秋祭致祭國軍陣亡將士暨忠烈殉職人員典禮」，緬懷悼慰忠烈祠290位因公殉職的國軍官兵、警消及公務同仁烈士英靈，接續在八德區生命紀念館（軍徽樓）舉行軍人忠靈祠秋祭典禮，向國軍將士致敬，均由市長張善政主祭，過程莊嚴肅穆。

    曾參與八二三戰役的勇士楊誠明，也於今年7月安厝桃園市軍人忠靈祠，楊誠明出生於1931年，居住在金門古寧頭，為金門自衛隊隊員，戰地政務時期金門全民皆兵，只要年滿16歲、體檢合格，男性即編入民防隊迎敵，而女性編為婦女隊從事救護，楊誠明與妻子皆為自衛隊員，位於戰鬥第一線，歷經古寧頭、八二三炮戰，政府為感念金門自衛隊保家衛國精神，立法院於2001年修法，將參與八二三戰役的自衛隊員視同退除役官兵，給予榮民身分。

    「當時砲彈就像下雨，咻咻叫」，楊誠明92歲的妻子楊林嘉碧說，即便過了一甲子，戰爭的可怕仍歷歷在目，戰後舉家搬遷到桃園，靠著做泥水、賣菜養大6名子女，生活雖然辛苦，但遠離砲火日子安穩踏實；今年7月，楊誠明以高齡93歲安詳辭世，安厝於桃園市軍人忠靈祠，小他1歲的妻子同是金門自衛隊隊員，她平靜地說，「以後也要進去。」

    民政局表示，軍人忠靈祠位於八德生命紀念館，為桃園市第1個國軍專用骨灰櫃位區，並設置雙人櫃位，圓滿已故軍人、榮民與配偶合葬的心願，1期工程於2021年10月25日完工啟用，目前共設置 3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，截至今年8月，申請安厝忠靈祠榮民（含榮眷）單人櫃894件、雙人櫃76件，櫃位數量充足，未來逐年向中央爭取補助。

    桃市府於八德區生命紀念館（軍徽樓）舉行軍人忠靈祠秋祭典禮，向國軍將士致敬，由市長張善政主祭。（圖由民政局提供）

    桃市府於八德區生命紀念館（軍徽樓）舉行軍人忠靈祠秋祭典禮，向國軍將士致敬，由市長張善政主祭。（圖由民政局提供）

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