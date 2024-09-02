導入固化土鋪面 桃園山豬湖生態園區降溫又節能

大漢溪山豬湖生態親水園區成為民眾日常觀光旅遊熱門景點，每年吸引超過20萬遊客人次。（記者李容萍攝）

2024/09/02 09:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府水務局近期在大漢溪山豬湖生態親水園區步道導入具有調節溫度、透氣保水的「固化土鋪面」材質，採用透水碎石鋪面及現地土壤，再利用固化土鋪面維持自然景觀，兼顧工程減碳及多孔隙生態機能，相較傳統瀝青混凝土道路鋪面，溫度降低約11度，未來可推廣用於其他路面。

位於大漢溪畔的山豬湖生態親水園區，早年是非法占用的私人主題樂園，後來乏人管理閒置、人工水池髒亂，市政府3年前規畫山豬湖生態親水園區，分1、2期施工，園區1期18公頃建造步道、聯外道路、清除園區廢棄物，1期完成親水生態環境開放後一年吸引20萬遊客探索。

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今年2月完工開放的2期工程10公頃園區打造山林、濱溪2大軸帶，採用循環經濟理念，維持自然景觀，2大觀察路徑包括大漢溪尋渡之旅的濱溪路徑，以及娘子山孕水循跡山林路徑，兩條路線皆採用固化土鋪面，面積達2600平方公尺。

水務局水利工程養護工程科長高啓洲表示，近年氣候暖化造成都會城市熱島效應加遽，主要原因除極端氣候，戶外環境大量鋪設水泥、瀝青，導致吸收大量來自太陽的熱能也是原因之一。固化土鋪面材質與土壤相近，就地取材現地土壤，可減少工程搬運碳排放，使用現地土壤維持與大地自然的協調色彩，工法上將土壤拌合後，透過添加少量固化劑改變其土壤性質，使其達到一定強度和穩定性。這種處理方法不僅提高土壤承載力同時保留土壤呼吸的毛細孔性質，使雨水仍可直接下滲，下方底土空氣自然流通，有效降低鋪面環境溫度，較傳統瀝青混凝土鋪面降低約11度。

水務局長劉振宇則推薦，山豬湖生態親水園區配合中庄吊橋，並可串聯右岸月眉人工濕地、落羽松和月眉休閒農業區，左岸中庄調整池、大嵙崁親水園區和瑞興濕地，形成大漢溪兩岸超過7公里密集的水岸遊憩新景點帶，適合闔家或揪團親友遊憇。

大漢溪山豬湖生態親水園區導入固化土鋪面的步道。（記者李容萍攝）

大漢溪山豬湖生態親水園區導入固化土鋪面的步道。（記者李容萍攝）

大漢溪山豬湖生態親水園區成為民眾日常觀光旅遊熱門景點，每年吸引超過20萬遊客人次。（記者李容萍攝）

山豬湖生態親水園區配合中庄吊橋，並可串聯右岸月眉人工濕地、落羽松和月眉休閒農業區，左岸中庄調整池、大嵙崁親水園區和瑞興濕地。（記者李容萍攝）

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