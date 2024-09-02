伴500萬嫁妝！護理師堅持嫁醫師 後驚知「只是6個玩伴之1」

林姓護理師找上中壢婚友中心指名結婚對象就是要醫師。（記者李容萍攝）

2024/09/02 00:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區美滿服務中心昨日分享，一名林姓護理師表示自己還是堅持要醫師，身高175公分以上，外表帥，她願意提供至少500萬元的嫁妝，深信成立39年的美滿服務中心讓她圓夢。但是徐姓資深社工表示將盡力協助，但也坦言婚姻無法勉強，尤其護理師與醫師「內銷」的機會不小，也好奇林姓護理師的醫院醫師也不少，怎麼不會「就地取材」？

原來在大型醫院擔任護理師的林小姐，當年會考上護理系是希望嫁醫師，她說從小對醫師有莫名好感，畢業後也考入大型醫院當護理師，上班半年多卻沒有醫師追求，實在心有不甘，因而由守勢轉為攻勢，主動認識一個醫師，開心交往3個月，才發現醫師早有妻兒。

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林小姐提到，和對方分開後，又主動與一個單身男醫師交往半年，她多次表明要結婚，男醫師竟說他只是6個玩伴之一，她心痛但不放棄，後來又主動交往兩個醫師，她不解醫師有的是渣男，有的還說他只想多元成家。

林姓社工認為，婚姻是愛的組合，每個人對愛的觀念與做法有自己的思維或執著，愛是應該受尊重，不過如果對愛情過分幻想，或太偏執，認為愛情應該都是順順當當的，總以為自己的選擇會讓你相處起來很舒服，很美滿，只是感情這件事，凡辛苦追求的都是強求！即使面對挑戰，真愛依然值得追求，但在尋找合適伴侶的過程中，了解自己和對方的需求是關鍵，才可以尋找到合適的伴侶。

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