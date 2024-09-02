為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    伴500萬嫁妝！護理師堅持嫁醫師 後驚知「只是6個玩伴之1」

    林姓護理師找上中壢婚友中心指名結婚對象就是要醫師。（記者李容萍攝）

    林姓護理師找上中壢婚友中心指名結婚對象就是要醫師。（記者李容萍攝）

    2024/09/02 00:35

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區美滿服務中心昨日分享，一名林姓護理師表示自己還是堅持要醫師，身高175公分以上，外表帥，她願意提供至少500萬元的嫁妝，深信成立39年的美滿服務中心讓她圓夢。但是徐姓資深社工表示將盡力協助，但也坦言婚姻無法勉強，尤其護理師與醫師「內銷」的機會不小，也好奇林姓護理師的醫院醫師也不少，怎麼不會「就地取材」？

    原來在大型醫院擔任護理師的林小姐，當年會考上護理系是希望嫁醫師，她說從小對醫師有莫名好感，畢業後也考入大型醫院當護理師，上班半年多卻沒有醫師追求，實在心有不甘，因而由守勢轉為攻勢，主動認識一個醫師，開心交往3個月，才發現醫師早有妻兒。

    林小姐提到，和對方分開後，又主動與一個單身男醫師交往半年，她多次表明要結婚，男醫師竟說他只是6個玩伴之一，她心痛但不放棄，後來又主動交往兩個醫師，她不解醫師有的是渣男，有的還說他只想多元成家。

    林姓社工認為，婚姻是愛的組合，每個人對愛的觀念與做法有自己的思維或執著，愛是應該受尊重，不過如果對愛情過分幻想，或太偏執，認為愛情應該都是順順當當的，總以為自己的選擇會讓你相處起來很舒服，很美滿，只是感情這件事，凡辛苦追求的都是強求！即使面對挑戰，真愛依然值得追求，但在尋找合適伴侶的過程中，了解自己和對方的需求是關鍵，才可以尋找到合適的伴侶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播