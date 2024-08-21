桃園大圳特展 穿梭古今看桃園百年農業發展

桃園大圳通水百周年微型展，在市府一樓穿堂展出。（記者謝武雄攝）

2024/08/21 21:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕農業部農水署與桃園市政府合作；在市府一樓穿堂舉行桃園大圳通水百周年微型展，今舉行啟動儀式，由農水署長蔡昇甫、桃園市長張善政共同主持；蔡昇甫也提到，桃園是台灣埤塘最多的地方，幕後功臣就是桃園大圳，不僅奠定大桃園地區百年農業基礎，在擁有穩定水資源條件下，也使桃園商業、工業及科技業蓬勃發展。

農業局長陳冠義說，近年受極端氣候影響，大雨及大旱發生頻率逐年提升，使農業發展面臨嚴峻挑戰，市府為解決此困境，除辦理農業機具補助，並推動智慧農業，去年成立桃園智慧農耕團，鼓勵農友導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等設備，盼將自然環境損害降至最低，解決農業從業人員短缺及高齡化挑戰。

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張善政表示，桃園大圳於1916年動土，歷經8年施工，1924年完成通水，透過埤塘串聯讓桃園擁有充分水源灌溉，桃園大圳完工至今已達百年，透過百周年展覽，回顧並感謝先民開闢桃園農業灌溉命脈，奠定桃園農業發展基礎，市府也將持續推動智慧農業，善用科技，發揮最大效益。

張善政指出，桃園台地地勢較高，早期取得水源不易，先民普遍以人工方式開鑿埤塘，而桃園大圳將石門水庫、導水路、幹線、支線、分線及埤塘彼此串聯，使埤塘功能充分發揮，供灌桃園、蘆竹、大園、中壢、觀音、新屋等地，供灌面積達2萬3000公頃，讓桃園發展成為北台灣最大糧倉，穩定供應北部蔬菜。

桃園大圳通水百周年微型展，在市府一樓穿堂展出。（記者謝武雄攝）

桃園大圳通水百周年微型展，在市府一樓穿堂展出，由農水署長蔡昇甫、桃園市長張善政共同主持。（記者謝武雄攝）

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