端節前夕 八德三元宮分送萬顆愛心粽給弱勢家庭、教養院

八德三元宮在主委呂林小鳳帶領下，已經連續6年送出愛心粽給弱勢家庭、教養院。（記者謝武雄攝）

2024/06/07 12:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕端午節前夕，有「八德大廟」之稱八德區三元宮，今舉辦「關懷弱勢愛心送粽」活動；主委、議員呂林小鳳指出，愛心粽捐贈活動，已邁入第6年，今年除贈送給各里弱勢家庭外，也贈送給八德殘障教養院、景仁殘障教養院所有院生，共送出萬顆愛心粽，也感謝里長、社區關懷協會協助，讓弱勢族群在端節前就能吃到粽子。

捐贈儀式上午9點在三元宮舉行，首先由呂林小鳳帶領信眾們向三元宮主祀三官大帝焚香祭拜後，再由各單位派員領取愛心粽；呂林小鳳特別感謝，乾亨不鏽鋼公司董事長莊福順等多間企業、善心人士攜手合作，準備上萬顆愛心粽給八德區弱勢族群。

呂林小鳳表示，愛心粽雖然不是貴重禮物，但每顆粽子都有滿滿愛心與人情味，希望弱勢朋友能共享佳節氣氛，品嘗溫馨又美味的愛心粽子，同時，為感謝八德派出所、八德區公所，為民服務的辛勞，八德三元宮也特別準備愛心粽，來慰勞第一線執勤員警及公所同仁，表達感謝之意。

八德區公所區長蔡豊展則表示，三元宮捐贈愛心粽成了八德區這幾年來極具特色的愛心活動，尤其是弱勢家庭最需要社會各界的關注，很感激八德三元宮熱心公益，長期協助推動照顧弱勢的福利政策，讓許多弱勢家庭能感受社會溫暖。

八德三元宮在主委呂林小鳳帶領下，已經連續6年送出愛心粽給弱勢家庭、教養院。（記者謝武雄攝）

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