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加速通關效率 桃機新世代e-Gate啟用

移民署在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用。（記者朱沛雄攝）

移民署在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用。（記者朱沛雄攝）

2024/06/07 12:41

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕端午佳節將至，公私立大學亦陸續放暑假，桃園機場端午疏運時間自6月7日（星期五）至6月11日（星期二）共5天，預計總運量逾65.5萬人次，建議旅客提早3小時到機場，善用手機、網路報到及自動證照查驗系統等智慧化服務，加速出入境通關效率。而移民署也在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用，歡迎符合使用資格旅客多加利用。

移民署國境事務大隊大隊長林澤謙表示，移民署自100年建置第一代e-Gate以來，已超過1億人次使用，國人出入境使用e-Gate已達到75％，外來人口出境使用e-Gate也達到60％，端午連假期間桃園機場出入境旅客量預估達到65萬5462人次，移民署在端節連假前夕完成新世代新世代自動證照查驗（e-Gate）系統設置，提供入出境旅客更方便、更親民、更多元、更快速的通關體驗。

林澤謙指出，新世代e-Gate具有閘道內註冊及通關二合一功能，使用時直接選擇錄存臉部影像，或者選擇再加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請就可以使用。此外，新世代e-Gate也支援多國語言模式，各國旅可依國籍語系，提供語音導引；旅客進入閘道前先摘下眼鏡或遮蔽物，進閘道內行進間也可辨識，可增加通關速度，全程僅約10秒鐘，相當快速。

適逢端午連假，許多民眾安排出國旅遊，在使用新世代自動證照查驗通關系統後，紛紛表示比之前的還順暢。移民署國境事務大隊表示，連假期間將動員全體內外勤人員及保全協勤人力，全力投入第一線旅客通關疏運服務，搭配新世代e-Gate，讓旅客感受快速有感的通關效率。

移民署在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用。（移民署國境事務大隊提供）

移民署在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用。（移民署國境事務大隊提供）

移民署在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用。（記者朱沛雄攝）

移民署在端午連假前完成新世代自動證照查驗（e-Gate）系統建置，凡年滿12歲、身高140公分以上持晶片護照國人，及具有外僑居留證外來人口，不需事先申請均可以使用。（記者朱沛雄攝）

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