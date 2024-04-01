米干吃起來！龍岡米干節4/20登場 業者揭製作過程拒揹黑鍋

中壢、平鎮交界的龍岡地區米干店林立超過60家，業者強調，店家提供的米干多數都是自製自銷。（記者李容萍攝）

2024/04/01 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮交界的龍岡地區，擁有全國難得的少數民族文化，如景頗、傣、傈僳族等。市府觀光旅遊局為讓民眾對異域金三角文化有更深認識，自2011年舉辦「龍岡米干節」，以在地美食「米干」為主軸，今年敲定4月20日至28日登場，不過，近日受台北市寶林茶室中毒案引發食安風暴影響，不少民眾不敢吃米製品。對此，觀旅局強調活動如期舉辦，會與衛生局合作，加強稽查與食安輔導，同時鼓勵業者可自行將米製品送檢，確保食品安全無虞。

觀旅局長周柏吟表示，今年龍岡米干節以水花火舞為主題，安排長街宴及國際使節宴等活動，活動期間也會辦理「文化小旅行」及「文化踩街」等體驗活動，持續推廣在地特色旅遊；對於米干業者反映，因受寶林茶室食安風波影響，近1週以來生意確有受影響，但目前許多專家都指出，米酵菌酸與米製品較無關係，多存在於玉米及椰子製品，也有專家建議衛福部應改名，避免污名化米製品，呼籲民眾勿過度恐慌。

魅力金三角地方特色產業發展協會理事長李福英表示，龍岡地區早年為國民政府撤退自滇緬泰的異域孤軍聚居，居民們帶著家鄉文化、美食來到龍岡落地生根，米干原為雲南一帶家常料理，是孤軍們的家鄉記憶，隨著來台落地生根，米干也融入台灣味，經過多年龍岡米干節活動推廣，「龍岡」，「米干」2字已相生相存，龍岡成為米干的故鄉，對她來說，米干是流浪的味道，也是異域生活的滋味。

李福英說，龍岡地區的米干店家超過60家，米干是以在來白米浸泡後磨成濃稠的米漿，然後在大鐵盤上攤成薄薄的一層，再放入沸水中蒸煮，1分鐘後米漿變成了Q軟的薄片，最後在竹竿上晾涼後切成條狀即可食用，製作過程未添加其他食材，多數米干店是「前店後廠」、自製自銷，因為米干不耐放、放久了也不好吃，近日受到寶林茶室米酵菌酸中毒案影響，有人以為米發酵後會生成米酵菌酸，以致於近日店家生意大受影響，「假日不如平日、平日更不到一半」，原本單日可賣1000碗米干，僅剩不到500碗。

龍岡在地經營42年的阿美米干鄧姓店長也說，這幾天就聽到客人詢問「吃米干安不安全？」讓她得費盡唇舌一一解釋，在地店家使用的米干都是自行製造並非透過上游工廠，希望大家真正了解米干如何製作，別讓無辜的米干揹黑鍋。

中壢、平鎮交界的龍岡地區米干店林立超過60家，業者強調，店家提供的米干多數都是自製自銷。（記者李容萍攝）

中壢、平鎮交界的龍岡地區米干店林立超過60家，業者強調，店家提供的米干多數都是自製自銷。（記者李容萍攝）

綜合米干。（記者李容萍攝）

今年龍岡米干節仍以水花火舞為主題，圖為去年活動照。（資料照，記者李容萍攝）

今年龍岡米干節仍以水花火舞為主題，圖為去年活動照。（資料照，記者李容萍攝）

今年龍岡米干節仍以水花火舞為主題，圖為去年活動照。（資料照，記者李容萍攝）

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