桃園忠靈祠春祭大典 過程莊嚴肅穆

桃園忠靈祠春祭大典，由市長張善政擔任主祭官，過程莊嚴肅穆。（記者謝武雄攝）

2024/03/30 17:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市軍人忠靈祠今舉行春祭典禮，由張市長擔任主祭官，向所有國軍陣亡將士及先烈獻花、獻果、恭讀祭文及行三鞠躬禮，表達敬意，過程莊嚴肅穆；張善政致詞時也提到，忠靈祠提供現役軍人、榮民及其配偶櫃位，替代役男因公死亡也可申請，共可設置1萬5720個櫃位。

民政局長劉思遠表示，桃園市軍人忠靈祠於2021年10月25日完工啟用，安厝對象為現役軍人、榮民及其配偶現服，替代役男因公死亡也可申請，第1期完工數量為3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，至今申請安厝忠靈祠榮共計單人櫃757件、雙人櫃61件。

劉思遠說，忠靈祠櫃位預計可設置1萬5720個櫃位，配合實際申請情形，市府逐年向中央爭取補助、分期設置，為提供民眾便捷貼心的服務，民政局也建置「桃園市軍人忠靈祠」網站，提供線上櫃位查詢服務。

張善政表示，感謝所有為國捐軀的陣亡將士與公殞官兵的無私奉獻，如今才能讓台灣在國際上屹立不搖，而政府有責任為壯烈犧牲英靈提供尊嚴且安祥的長眠之地，忠靈祠不僅讓所有一生奉獻軍旅、為國捐軀的英靈得以落葉歸根，也讓所有軍眷遺族弔祭緬懷時，有一個好的環境。

桃園忠靈祠春祭大典，由市長張善政擔任主祭官，過程莊嚴肅穆。（記者謝武雄攝）

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