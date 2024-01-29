桃園保安林地遭亂倒廢棄物 保七警逮人送辦

保安林地被亂倒廢棄物。（警方提供）

2024/01/29 11:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕42歲呂姓男子，透過舅舅接單，再開車四處尋覓地點傾倒廢棄物，呂嫌去年3度受新北市八里區營造業者委託，以一車16000元價格前往桃園市保安林地亂倒廢棄物，保七總隊第五大隊獲報後，逮捕呂男。

保七總隊第五大隊今天表示，接獲林業及自然保育署新竹分署提供情資，在桃園市觀音區樹林子段保安林地內，發現遭人隨意傾倒石膏板、裝潢建材、廢土、隔音棉及塑膠等廢棄物，即會同新竹分署及桃園市環保局聯手查緝。

警方調閱監視器後，鎖定呂男於去年3度駕駛大貨車至桃園市觀音區樹林子段保安林地內隨意棄置廢棄物，共獲利4萬8千元。專案人員沿途調閱監視錄影畫面追查比對，發現呂嫌趁夜間無人之際，隨意將石膏板、裝潢建材、塑膠、廢土及隔音棉等廢棄物傾倒至保安林地，全案調查後依涉嫌廢棄物清理法移送偵辦。

保七總隊呼籲，年前大掃除清除廢棄物應尋求合法清理業者清運處理，違法清運廢棄物並任意棄置之行為，已涉嫌「廢棄物清理法」相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元以下罰金，並要求違法業者限期清除棄置廢棄物；另於森林範圍內傾倒廢棄物之行為，亦違反「森林法」規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。保七與相關事業單位將持續加強取締工作，守護自然生態環境。

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