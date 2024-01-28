桃市春節期間路邊停車格暫停收費 市區公車調整班次

桃園市農曆春節連假2月8日至14日期間，路邊停車格暫停收費。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/28 16:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應農曆春節連續假期，桃市府交通局公告，全市公有路邊停車格將於2月8日（小年夜）至2月14日（初五）期間暫停收費；而桃園市區公車、幸福巴士及免費公車路線，考量通勤、通學需求較低，農曆春節連假期間將減班或停駛，並視實際需要機動因應調整。

交通局長張新福表示，農曆春節假期自2月8日起至2月14日為期7天，全市公有路邊收費停車格將暫停收費，暫停收費路段可至交通局官網最新消息查詢；他也提醒，若駕駛人停車單繳費截止日期適逢農曆春節連假，最遲可延至今年2月16日（週五）機關正常上班第2日繳費。

另，農曆春節連假除行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區各線公車，將機動性增加班次，桃園市區公車、幸福巴士、免費公車將調整營運班次，其中，市區公車路線於2月8日（小年夜）與2月14日（初5）收假日，多數依現行假日班次營運，除夕至初4部分路線依假日班次減少3至4成營運、部分路線停駛；復興區幸福巴士部分路線則依假日班表營運；免費公車多數於2月9日至14日停駛。

張新福表示，農曆春節期間調整班次的公車路線，自2月15日（初六）起恢復平日班表，而春節期間市區公車路線班次、幸福巴士、免費公車詳細調整內容，可至交通局網頁及桃園市公車動態資訊系統網查詢，亦可透過1999市民諮詢服務熱線或利用站牌內各客運公司服務電話洽詢。

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