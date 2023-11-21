機捷A20站等區段徵收落後沒補償 桃市地政局︰加碼租金補償

中壢運動公園區段徵收工程落後三年，議員吳嘉和要求比照航空城增加補償。（記者謝武雄攝）

2023/11/21 18:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府辦理航空城區段徵收除推出先建後遷政策外，在前市長鄭文燦時代就推出十大優惠，如今工程延後，市府又推出「五項承諾」；市議員吳嘉和今質詢就抱怨中壢運動公園及機場捷運A20站區段徵收，工程也延宕2、3年，但市府完全沒有補償措施，難道是會吵的孩子才有糖吃；地政局長蔡金鐘說，工程延宕是事實，將加碼兩案租金補償。

蔡金鐘表示，中壢運動公園、機場捷運A20站區段徵收地上物查估補償，依規定係以徵收公告當年度評點辦理拆遷補償，而房租補助費用非屬法定補償，係因應建物所有權人配合拆遷可能之租屋需求而發給，並非按所有權人實際租屋情形核發，為一次性發給之固定金額。

但兩區段徵收工程的確延宕2至3年，民眾必須花更多的錢租房子是事實，其中中壢運動公園46戶、機場捷運A20站42戶，總計88戶，由於兩案都有盈餘，這部分已經計畫加碼補償。

至於航空城計畫案則因屬國家重大建設，故採先建後遷方式及該區長期受航高限制等影響，特別另給予相關特別救濟金；同時航空城區段徵收計畫書亦附帶決議在居民重建時需考量營建物價，故航空城計畫案隨工期 或物價情形進行調整加發補償，與其他區段徵收案之規定有所不同。

吳嘉和質詢時表示，中壢運動公園區段徵收工程至少拖延3年、機捷A20站也拖了2年，民眾除了要負擔這段期間的房租外，更重要的是由於政府延遲交地，讓營建成本高漲，民眾興建房屋成本至少增加3成，反觀航空城由於工程延後，市府不僅提出各項優惠方案，補貼安置街廓興建房屋成本，連安置住宅的售價都會下降，難道是會吵的孩子才有糖吃，還是中壢是二等區民比不上大園區民。

中壢運動公園區段徵收工程落後三年，議員吳嘉和要求比照航空城增加補償。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法