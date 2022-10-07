寶華橋重建 劉櫂豪籲中央全額補助

改善台東交通疏運，劉櫂豪在立院向中央力爭全額補助寶華橋重建經費。（劉櫂豪提供）

2022/10/07 05:30

立院質詢要求改善鐵路及接駁疏運 研議機票及自由行旅遊補貼

〔記者陳賢義／台東報導〕立委劉櫂豪昨在立院交通委員會質詢交通部及公共工程委員會，針對九一七、九一八強震造成台東鐵路中斷交通疏運措施、寶華橋受損重建及觀光振興方案等，要求交通部改善鐵路及接駁疏運，研議機票補貼及觀光振興自由行旅遊補貼措施，並要求工程會寶華橋重建，由水利署及災後復建經費買單。

要求台鐵局增開往台北車次

劉櫂豪表示，強震造成鐵道橋樑秀姑巒溪橋受損，修復所需時間四至六個月，台鐵局因應花東間鐵路中斷，改以公路接駁及台東至富里段以區間車疏運，但礙於人力調度等主客觀因素，目前台東鄉親搭乘鐵路北上，能夠上午十一點前抵達台北的車次僅六日一有開行的四○五車次可搭乘，要求台鐵局再增開以因應鄉親需求。針對台鐵訂位系統因應鐵路中斷，相關公告放在旅客須知頁面，應該要放在訂位系統，才能讓旅客有清楚的資訊，知道如何使用訂位系統。

劉櫂豪表示，因應鐵路中斷，民航局協調業者平日加開加班機，但航空票價相對鐵路票價支出增三倍，且鐵路輸運無法滿足必須上午抵達北部的洽公、就醫需求民眾，他要求交通部盡速研議，在鐵路中斷期間，台東鄉親應予票價補貼措施。

劉櫂豪說，強震造成台東寶華橋結構受損，該橋樑連接卑南溪兩側主要道路一九七線道及台九線，重建所需經費高達五億餘元，地方負擔沉重，工程會應主導重建，督促水利署及公路總局協助審議，所需重建經費協調中央相關單位處理。工程會允諾寶華橋重建加速辦理，並協調水利署負擔重建經費，不足部分以災後重建經費辦理。

此外，地震後影響台東觀光旅遊，觀光局第一時間公告團客到台東住宿旅遊加碼一萬元措施，但目前因鐵路中斷，自駕的自由行旅客很多，他要求觀光局再研議針對自由行的振興方案，協助振興台東觀光。

987萬助新港漁會改善製冰廠

另一方面，協助新港區漁會製冰廠補強及設備更新，立委劉櫂豪向漁業署爭取補助九百八十七萬元辦理「台東縣新港區漁會製冰廠緊急安全臨時性補強工程及製冰冷凍設備汰舊更新計畫」，盼能提升漁民作業量能，增加產值，促進當地漁業發展。

改善台東交通疏運，劉櫂豪在立院向中央力爭全額補助寶華橋重建經費，工程會允諾寶華橋重建會加速辦理。（記者陳賢義攝）

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